Nelson Deossa, lejos de Monterrey: "Mi sueño es jugar en Europa; ya le pedí consejos a Sergio Ramos"

Los colombianos parecen mandar la parada en el presente de mercado de fichaje y el nombre de Nelson Deossa cada vez está más cerca de Europa, más precisamente del Real Betis de España, equipo que envió una delegación a Monterrey para concretar la transferencia. Ahora, en las últimas horas el jugador colombiano habló con la prensa y dejó en claro que quiere marcharse al 'viejo continente'.

Deossa, como es costumbre en México, fue abordado a las afueras de la sede de los 'rayados' y dio varias declaraciones que llamaron la atención del balompié 'manito'. "Mi sueño es ir a Europa. Por ejemplo, aquí hay varios medios. Si los llaman de 'ESPN' o 'FOX Sports' para trabajar, ustedes no se irían. Ahí esta la respuesta", dijo sin tapujos.

El nacido en Marmato, Caldas, está tan enfocado en hacer realidad su sueño que ya habría charlado con las principales figuras de Monterrey para consultarles sobre sus experiencias y recorrido en Europa. "Sergio Canales y Sergio Ramos son jugadores que uno los ve y el haber estado allá, uno les pide recomendaciones. Me han dado muy buenos consejos y si logró estar allá los voy aplicar", añadió.

Nelson Deossa ha recibido recomendaciones y consejos de los jugadores que ya estuvieron en Europa.@mmdeportesmx pic.twitter.com/ikiCc2Hk3U — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) July 31, 2025

Por último, Deossa se notó un poco molesto porque muchos señalan que no ha jugado en lo que va de la Liga MX por estar esperando su fichaje, sin embargo, contó que todo se debe a una molestia física de consideración. "Lastimosamente tuve un esguince, me estoy recuperando. Desde la primera fecha quise jugar, pero no me da. El que sabe de fútbol sabe que es una lesión delicada y se tiene que tratar bien. Infortunadamente se me presentó muy cerca de esa primer jornada y no he podido estar en los partidos", aclaró sobre su actualidad.

Nelson Deossa habla de su lesión por primera vez y critica a la gente que no cree en eso.@mmdeportesmx pic.twitter.com/aBF9vjRTCW — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) July 31, 2025

Dicho esto, en pocas horas se haría el anuncio oficial de Deossa como nuevo jugador del conjunto sevillano. De ser así, el colombiano se marcharía de Monterrey luego de marcar siete goles y da una asistencia en 29 encuentros. Anteriormente había militado en conjuntos como Atlético Huila, Estudiantes de la Plata, Junior, Atlético Nacional y Pachuca.