Nuevos detalles de por qué Luis Díaz nunca llegó a River Plate: "Hasta habló con Gallardo"

El presente de Luis Díaz está en Inglaterra. Liverpool le abrió las puertas en enero de 2022 y, desde entonces, se ha consolidado. De hecho, los miles de hinchas le han transmitido todo el cariño y amor, hasta el punto de dedicarle una canción. Y es que su talento es innegable y fue el mismo el que le permitió destacarse en Barranquilla, ser ídolo en Junior y dar el salto a Europa, con Porto.

Sin embargo, antes de fichar con los 'dragones azules', un grande de Sudamérica estuvo interesado en firmar al delantero colombiano. El 'streamer' argentino, Davoo Xeneize, tuvo un encuentro con varios jugadores de los 'reds', tras ser invitado por Alexis Mac Allister, y, allí, compartió con 'Lucho', quien le contó varias historias, las cuales fueron divulgadas por el joven de 22 años de edad.

"¿Cómo te cayó Luis Díaz?", le preguntó el periodista Gastón Edul, a lo que respondió: "la verdad, rebien, un tipazo. Hablamos del Boca Juniors contra Junior de Barranquilla de 2018, que se jugó en Copa Libertadores. Él jugó en La Bombonera, en ese entonces, que quedó 1-0 a favor del club argentino, con gol de Cristian Pavón. Me dijo que le impresionó mucho el estadio, estar en la cancha".

Pero no fue lo único y ahí reveló detalles de la vez que River Plate lo quiso. "Me contó que estuvo muy cerca de jugar en River, que, incluso, lo llamó Marcelo Gallardo, pero, al final, ellos dijeron que estaban pidiendo mucha plata por él y no lo pagaron", afirmó. Ante esa historia, Edul reaccionó con un contundente: "Increíble". No obstante, el relato no terminó ahí y añadió más pormenores.

"Hablamos bastante; después se fue al Porto, llegó a Liverpool; es un crack, de verdad. Ahora, me quedé impresionado por cómo lo vio Gallardo. Me dijo que Marcelo lo había visto y llamado en el 2019 y después 'Lucho' termina en Liverpool, o sea, impresionante, pero no pusieron la plata y se cayó todo", sentenció Davoo Xeneize, quien contó con qué otros futbolistas estuvo en el asado.

Alexis Mac Allister fue el anfitrión y todo se llevó a cabo en su casa, a donde arribaron Darwin Núñez, Luis Díaz y Federico Chiesa. De igual manera, estuvieron varios familiares de los jugadores y, en especial, del mediocampista argentino. "Fue una sorpresa porque intuía que podía ir Darwin, pero creía que era solo con los padres o amigos de Alexis, no que irían todos ellos", sentenció.