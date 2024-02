Óscar Cortés ya luce los colores de su nuevo equipo, fue oficializado por el Rangers

Óscar Cortés tendrá una nueva aventura en su carrera deportiva. El joven futbolista de nuestro país, después de varios días de especulación, finalmente este jueves 1 de febrero fue confirmado como nuevo futbolista del Rangers de Escocia.

El propio club escocés le dio la bienvenida al exjugador de Millonarios por medio de varias publicaciones en sus redes sociales oficiales. Cortés luce sonriente y dichoso luciendo los colores de su nuevo equipo.

Recordemos que el futbolista oriundo de Tumaco arriba al elenco de Rangers tras su paso por la Ligue 1 de Francia con el Lens, escuadra donde no tuvo los minutos esperados.

"Rangers está encantado de anunciar hoy (jueves) el fichaje de Óscar Cortés procedente del RC Lens. Cortés firma una cesión hasta final de temporada con opción a compra en verano, previa autorización internacional", se leyó en uno de los trinos del Rangers, que terminó de complementar sus posteos con una serie de fotografías del delantero colombiano.

🇨🇴 Welcome to Rangers, Óscar Cortés 💙 pic.twitter.com/xZHL5KUZgS — Rangers Football Club (@RangersFC) February 1, 2024

En ese orden de ideas, Cortés se convierte en la tercera incorporación para este mercado de Philippe Clement, tras las llegadas de Fabio Silva y Mohamed Diomande.

Óscar Cortés, de 20 años, debutó profesionalmente en Millonarios y ha tenido procesos con la Selección Colombia no solo en la rama de divisiones menores, sino que también tuvo la oportunidad de debutar en la de mayores bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Además, también hizo parte del combinado Sub-23 que tuvo participación en el Preolímpico de Venezuela.

¿Qué dijo Óscar Cortés tras su fichaje por el Rangers?

"Me siento muy honrado y privilegiado de fichar por Rangers. He escuchado mucho sobre la historia y tradición de Rangers y he tenido conversaciones positivas con el entrenador, quien dijo que puedo ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos esta temporada. Estoy muy emocionado de unirme a mis compañeros de equipo y espero entusiasmar a los fanáticos con mi estilo de juego", esas fueron las declaraciones del delantero tumaqueño y que son recogidas por la web oficial del conjunto escocés.

Óscar Cortés junto a su nuevo entrenador en el Rangers de Escocia. @RangersFC

En el tiempo reciente hubo otro futbolista colombiano que lució los colores del Rangers, uno de los clubes más tradicionales del fútbol de Escocia, y ese fue Alfredo Morelos, quien hoy en día milita en el Santos de Brasil.

'El Búfalo', como es conocido el delantero cordobés, brilló en dicho equipo entre los años 2017 y 2023, y a punta de sus buenos goles y actuaciones se ganó un lugar en la titular. Eso sí, en el último año también recibió algunas críticas.