Colombianos en el exterior  / 🔴 Pafos vs. Bayern Múnich, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League
EN VIVO

🔴 Pafos vs. Bayern Múnich, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League

Luis Díaz y el Bayern Múnich se medirán esta tarde al Pafos por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El conjunto 'bávaro' irá por su segunda victoria en el torneo.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 30 de sept, 2025
Pafos vs Bayern Múnich
Fotos: @pafosfc y AFP
  • 01:07 p. m. - Pafos vs Bayern Múnich
    🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪

  • 01:04 p. m. - Pafos vs Bayern Múnich
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El juego se podrá observar por ESPN y Disney+. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y otros detalles del partido en el portal de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol

  • 12:49 p. m. - Pafos vs Bayern Múnich
    🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕

    El encuentro entre el Pafos y el Bayern iniciará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 12:47 p. m. - Pafos vs Bayern Múnich
    👋¡Bienvenidos!👋

    En algunos minutos el Bayern Múnich visitará al Pafos por Champions League.

