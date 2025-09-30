🔴 Pafos vs. Bayern Múnich, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Champions League

🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪
𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 𝓿𝓼. 𝗣𝗔𝗙𝗢𝗦 🔥 pic.twitter.com/M5yUdS1N8U— FC Bayern München (@FCBayern) September 30, 2025
El juego se podrá observar por ESPN y Disney+. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y otros detalles del partido en el portal de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol
El encuentro entre el Pafos y el Bayern iniciará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
En algunos minutos el Bayern Múnich visitará al Pafos por Champions League.
