Por Luis Díaz, la prensa inglesa elogia a Arne Slot y le echa agua sucia a Jurgen Klopp

Además de ser un excelente futbolista y una maravillosa persona, Luis Díaz siempre ha demostrado que nunca se da por vencido ante la adversidad. Por eso, en la temporada 2024/2025 no ha sido la excepción y lo ha demostrado más que nunca. Y es que, desde la llegada de Arne Slot, ha tenido que trabajar más de la cuenta, ya que no es titular indiscutido y suele ser la primera variante.

Sin embargo, con entrega, dedicación y esfuerzo, se ha sobrepuesto a ello. Lleno de paciencia y apelando a su magia, talento y calidad, ha demostrado que tiene con qué pelear por un lugar en el once inicial. Prueba de ello fue lo ocurrido el pasado martes 5 de noviembre, en la cuarta fecha de la Champions League . Allí, anotó triplete, en la victoria 4-0 de Liverpool sobre Bayer Leverkusen .

Eso sí, no fue casualidad. Si bien aprovechó sus oportunidades, desde Inglaterra resaltan las decisiones que tomó el técnico de los 'reds'. "Jürgen Klopp era famoso por su fútbol heavy metal, Slot se dedica a perfeccionar su juego. No ha habido cambios radicales, pero transformar a Luis Díaz en goleador puede ser uno de los movimientos más inesperados", afirmó 'The Daily Telegraph'.

Y es que haber puesto a Luis Díaz como "falso nueve, tuvo todas las características del tipo de experimento posicional de Slot que lo diferencia del entrenador anterior, Klopp. El guajiro nunca había desempeñado ese rol antes, y funcionó". A pesar de que se creía que 'Lucho' y Cody Gakpo no podían compartir en cancha, porque era uno u otro, esta vez lo hicieron y funcionó perfectamente.

Luis Díaz fue la gran figura del Liverpool frente a bayer Leverkusen por la Champions League. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

"Díaz ha protagonizado muchas jugadas maravillosas frente al arco, pero el énfasis está en la palabra momentos. Marcó 13 goles la temporada pasada. En Premier League, su récord es un pobre rendimiento en su relación oportunidad-gol, con 176 disparos que dieron como resultado solo 21 goles. Hubo una gran mejora desde la llegada de Slot", añadieron en la publicación del medio.

De hecho, ya le ponen una nueva meta a Luis Díaz, de cara a lo que resta de la temporada. "Ya debería apuntar al menos a 20 tantos", indican. Pero más allá de los números, se deberá aguardar si Slot vuelve a probar con esta fórmula o si, por el contrario, solo fue una situación circunstancial de la manera en que juega el conjunto de Xabi Alonso. Lo cierto es que dio grandes resultados.