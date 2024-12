¿Por qué no jugó James Rodríguez en Rayo Vallecano vs Real Madrid? Hubo sorpresa

El Rayo Vallecano vs Real Madrid tenía un tinte especial este sábado 14 de diciembre con James Rodríguez como el centro de atención, por lo que se podía dar un encuentro con algunos de sus excompañeros, con el técnico Carlo Ancelotti y sobre todo por enfrentarse al equipo que lo convirtió en una estrella del fútbol mundial.

Pero antes del encuentro programado para las 3:00 p.m., se dio la noticia de que no sería ni siquiera suplente, que no fue convocado por el técnico Íñigo Pérez y eso no pasó de forma ligera en la prensa internacional y en los hinchas de ambos equipos.

¿Por qué no jugó James Rodríguez en Rayo Vallecano vs Real Madrid?

Aunque algunos intuyeron que sería por decisión técnica de Íñigo Pérez, todo apunta, por el momento, que sería por una lesión la ausencia del futbolista colombiano en este atractivo partido de La Liga de España.

El encargado de dar la información sobre el estado de salud de James Rodríguez fue el periodista de ‘Radio Marca’, Pablo Villa, quien se refirió a las molestias del nacido en Cúcuta.

“James Rodríguez sufrió ayer un golpe en el entrenamiento y está pendiente de pruebas. Es baja por lesión ante el Real Madrid, NO por decisión técnica”, escribió el comunicador en su cuenta de la red social ‘X’, antes conocida como Twitter.

⚡ James sufrió ayer un golpe en el entrenamiento y está pendiente de pruebas



❌ Es baja por lesión ante el @realmadrid, NO por decisión técnica @RadioMARCA

Por el momento esa es la información preliminar que llega desde España sobre la no convocatoria del colombiano para el duelo del Rayo Vallecano contra Real Madrid, a la espera de algún pronunciamiento oficial del club de Vallecas para conocer qué le pasó, cuál es su lesión y el tiempo de recuperación.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

A pesar de los primeros detalles sobre una posible lesión, causó más incógnita aún una corta declaración del técnico Íñigo Pérez a minutos del inicio del duelo entre Rayo Vallecano y Real Madrid, quien no confirmó que fuera por lesión.

"¿James Rodríguez? Es un tema que no estoy capacitado para responder... me sabe fatal no poderos contar, no depende de mí", señaló el entrenador en unas declaraciones recogidas por 'Tiempo de Juego de Cope'.

🗣️ iñigo Pérez, entrenador del @RayoVallecano, en la previa del partido ante el @realmadrid



🇨🇴 "¿James? Es un tema que no estoy capacitado para responder... me sabe fatal no poderos contar, no depende de mí"

Con esta respuesta de Íñigo Pérez, ahora no se sabe si algún tema personal del experimentado jugador de nuestro país, sería lo que lo habría dejado afuera de la convocatoria.