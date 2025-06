Promesa colombiana en la mira de grandes clubes de Europa; en la 'tricolor' atenta a su futuro

El Valenciay el agente de Cristhian Mosquera se reunieron este martes en las oficinas del club para hablar del futuro del central, que acaba contrato en 2026 y es pretendido por varios clubes (Aston Villa, Villarreal, Arsenal, RB Leipzig, PSG, AC Milan, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool y Juventus), y se emplazaron a volver a hacerlo en los próximos días.

De familia colombiana, Mosquera, que renunció hace unos meses a acudir a la llamada de la absoluta del país de sus padres, inicia este miércoles su participación con España en el Europeo sub 21 después de una temporada en la que se ha consolidado como titular en el eje de la defensa del Valencia.

El director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona, y el representante del jugador, Sergio Barila, se reunieron durante cerca de una hora para abordar una posible propuesta de ampliación y mejora del contrato del alicantino.

"Hemos venido a para hablar con el club para ver qué idea llevaban y en unos días volveremos a hablar. Vamos a esperar qué pasa estos días y analizaremos las dos partes la situación", explicó el agente en declaraciones a À Punt, la televisión pública valenciana, que desveló el encuentro.

Publicidad

Los goles más especiales de Mosquera y @Diakhaby_5 🔝⚽



El central alicantino marcó su primer tanto como valencianista; el guineano, el gol más emotivo de su carrera 👏👏👏#ADNVCF 🦇 — Valencia CF (@valenciacf) February 10, 2025

"Esta muy contento en el Valencia y vamos a esperar, él está ahora con la selección, está concentrado y tendremos tiempo de buscar soluciones", añadió.

Publicidad

El central, que cumplirá en unos días 21 años, lleva ya dos como pieza importante de la zaga valencianista, un protagonismo y una proyección que han llamado la atención de varios clubes españoles y europeos antes de un verano que sería el último en el que el club de Mestalla podría sacar dinero por él.

Valencia ya anunció un nuevo refuerzo



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la llegada del británico Ron Gourlay al Valencia como consejero delegado de fútbol “demuestra el compromiso de Peter Lim en continuidad”.

“Siempre ha habido rumores de si se va o no se va y ha venido su hijo (Kiat Lim) de presidente y ha traído un CEO de fútbol que hacía tiempo que no tenía. Sigue apostando por su club y es un paso adelante en la estructura que él quiere crear”, dijo este domingo en declaraciones a los medios en la final del torneo nacional La Liga FC Futures disputado en La Cerámica.

Tebas reconoció que no conoce ni personalmente ni la forma de trabajar de Gourlay, que ha pasado por clubes como el Chelsea y el United, pero se mostró convencido de que “seguro que aportará cosas al Valencia”.

Publicidad

“No aconsejo nada, siempre me preguntan clubes si conozco a uno, si conozco a otro, y a Mateu (Alemany) ya lo conocía y nunca he podido hablar mal de él. Al nuevo no le conozco, es una estructura que ya tuvo el Valencia con Mateu, y, parece que es un hombre con experiencia”, finalizó el presidente.