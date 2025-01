James Rodríguez explotó con palabrota bien colombiana tras gol de León; apareció video

James Rodríguez tuvo un debut soñado ante el público de su nuevo equipo, pues fue titular, capitán y su carta de presentación fue la anotación de pena máxima que representó el triunfo.

El cucuteño se había estrenado con la camiseta de León en la victoria 1-2 como visitante sobre Atlas de Guadalajara, duelo en el que solo con 26 minutos en cancha convenció a su entrenador , el argentino Eduardo Berizzo, para que lo alineara desde el principio contra Juárez.

Fue así como el creativo asumió la responsabilidad y se echó a su equipo al hombro para conducirlo a ganar los 3 puntos en disputa ante más de 30.000 aficionados que llenaron el estadio con la idea de ver a Rodríguez.

Publicidad

De hecho, era tanta la expectativa alrededor del zurdo de 33 años de edad que este explotó de alegría justo después de mandar el balón al fondo de la red, en el quinto minuto del segundo tiempo.

Lo particular fue el festejo que tuvo, pues no se contuvo y gritó a boca llena para desahogarse delante de la fanaticada, que coreó su nombre a más no poder cuando se decretó el penalti.

Publicidad

James Rodríguez explotó con palabrota en su gol con León de México

El jugador colombiano quiso asegurar su remate y por ello pateó con tal potencia y determinación que a pesar de que el arquero se estiró en dirección al balón, no lo pudo alcanzar.

Fue así como después de ver la pelota adentro del arco, el ‘cafetero’ corrió hacia una esquina con los brazos abiertos y soltando a todo pulmón una expresión de grueso calibre que se pudo entender a la perfección, pese a la algarabía del estadio.

La escena quedó en video, por lo que no hubo margen de duda sobre lo que dijo. Lo cierto es que fue una expresión bastante usada en Colombia, pese a considerarse una vulgaridad.

Publicidad

En video, la palabrota de James luego de su gol:

Publicidad

Luego del partido, el colombiano siguió siendo noticia gracias a que se supo de dónde había salido Luisa Duque, su nueva novia , gracias a imágenes de ambos afuera del estadio.

Bajo este panorama, Rodríguez se alista para su próxima contienda, el martes 28 de enero a las 10 de la noche, hora colombiana, en condición de local contra Chivas de Guadalajara, escuadra de Javier ‘Chicharito’ Hernández.