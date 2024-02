¿Qué tan cierto es el interés de Barcelona por Yaser Asprilla? el empresario del jugador responde

Yaser Asprilla es el nombre del momento en el fútbol internacional, principalmente en España, donde han asegurado que el joven colombiano está en la mira del FC Barcelona. Y es que, ¡no es para menos! Pues el futbolista de 20 años se ha sabido ganar elogios a pulso, con buenas actuaciones, golazos y más, en el Watford de Inglaterra.

Es por eso que, frente a la posibilidad de que el ‘cafetero’ pueda arribar a las toldas del cuadro ‘culé’, Jonathan Herrera, representante de Yaser, habló con Gol Caracol en forma breve sobre el tema.

“De momento no hay ninguna oferta formal por Yaser Asprilla. El Barcelona conoce del jugador, pero de momento no hay nada formal. No hay nada con el Barcelona”, afirmó el agente del jugador colombiano, quien tampoco descartó que la operación se pueda dar, teniendo en cuenta que el joven futbolista ya está en el radar el conjunto ‘azulgrana’.

¿En qué valor podría rondar la operación por Yaser Asprilla?

A pesar de que en el diario español ‘Sport’ se afirma que el precio al que Watfordestaría dispuesto, como mínimo, para vender al ‘cafetero’ es de 40 a 50 millones de dólares, el representante del jugador dijo a hoy, 20 de febrero de 2024, “que no se sabe nada y todavía no hay un precio establecido”.

Sumado a eso, Jonathan Herrera complementó que Yaser Asprilla tiene dos años más de contrato con el conjunto inglés, donde actualmente está disputando la Championship.

¿Yaser Asprilla no había ‘sonado’ para el Real Madrid?

Según lo reveló el agente de la joven estrella del Watford, en el 2023 un empresario internacional sí mostró interés por el colombiano, tanto que sostuvo una pequeña charla con Jonathan sobre la posibilidad de llevar a Asprilla al cuadro ‘merengue’.

No obstante, la cosa no pasó de ahí y, más allá de un simple interés, la posibilidad no llegó a unas conversaciones avanzadas. De todas maneras, lo que sí es cierto es que Yaser, con su talento y juventud, se ha ido ganando un lugar importante en el fútbol mundial.

¿Cómo le ha ido a Yaser Asprilla en la presente temporada?

En lo que va de temporada, el futbolista colombiano ha disputado un total de 34 partidos con el Watford, en los que ha anotado seis anotaciones y cinco asistencias.

Sin embargo, su valor diferencial prima en el desequilibrio con pelota, peso ofensivo, apertura de espacios y constante peligro para los rivales en el terreno de juego.

El siguiente partido del Watford es frente a Huddersfield Town, el sábado 24 de febrero a las 10:00 a.m., por la Championship.