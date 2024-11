Rafael Santos Borre, los números en Internacional que se piden en Selección Colombia

🔎 Rafael Borré é o líder em gols e participações em gols (10) do @SCInternacional no @Brasileirao 2024! 🇨🇴🫡



⚔ 19 jogos

⚽ 8 gols

🅰 2 assistências

👟 50 finalizações (24 no gol)

🧲 106 ações na área rival (!)

🚀 47 duelos aéreos ganhos (!)

💯 Nota Sofascore 6.96