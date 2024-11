Convocados a la Selección Colombia, hora y dónde ver EN VIVO sábado, domingo y lunes

Ya se conoció la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Uruguay y Ecuador, por Eliminatorias Sudamericanas, pero el técnico Néstor Lorenzo deberá estar pendiente desde este viernes hasta el lunes, de los jugadores que llamó, para ver en qué condiciones y qué nivel llegan.

Por eso, en Gol Caracol le damos un repaso a la agenda de los jugadores de la 'tricolor', con sus respectivos clubes, este fin de semana, para que usted también esté al tanto de sus actuaciones a nivel internacional.

Por su puesto, las miradas se las lleva Luis Díaz y Jhon Arias, quienes este sábado se medirán en la Premier League en el interesante Liverpool vs Aston Villa, en Anfield, buscando ayudar a sus equipos con goles para seguir sumando en la competitiva liga de Inglaterra.

Este viernes ya hubo acción de algunos jugadores de la Selección Colombia que fueron convocados por lo que en las próximas horas se pondrán a las órdenes del técnico Néstor Lorenzo. Los futbolistas fueron James Rodríguez, con Rayo Vallecano; Richard Ríos, con Palmeiras; Rafael Santos Borré, con Internacional; Jhon Arias, con Fluminense.

Por su parte, el único que no tiene compromisos con su club hasta finales de noviembre, es el experimentado mediocampista antioqueño Matheus Uribe, quien está en una pausa con el Al Saad, de Qatat.

*Viernes 8 de noviembre*

James Rodríguez - Rayo Vallecano vs Las Palmas - entró al minuto 77 por Isi Palazón, en la derrota 3-1, por la Liga de España.

Rafael Santos Borré - Internacional vs Fluminense - titular y un gol en el triunfo del equipo de Porto Alegre.

Palmeiras vs Gremio - ingresó al minuto 77, recibió amarilla pero su equipo ganó 1-0 en el Brasileirao.

Richard Ríos, mediocampista colombiano de Palmeiras, sorprendido por una decisión arbitral Getty Images

*Sábado 9 de noviembre*

Daniel Muñoz - Crystal Palace vs Fulham (10:00 a.m.) - ESPN / Disney Plus

Jorge Carrascal - Dinamo Moscú vs Pari Nizhny (11:30 a.m.) - sin transmisión en Colombia

Yerry Mina - Cagliari vs Milan (12:00 p.m.) ESPN / Disney Plus

Juan David Cabal - Juventus vs Torino (2:45 p.m.) ESPN / Disney Plus

Luis Díaz y Jhon Durán - Liverpool vs Aston Villa (3:00 p.m.) ESPN / Disney Plus

Luis Díaz y Jhon Jáder Durán se enfrentan en Liverpool vs. Aston Villa en la Premier League. Fotos: Getty

Santiago Arias - Juventude vs Bahía (5:00 p.m.) - sin transmisión en Colombia

Cristian Borja - Toluca vs América (8:00 p.m.) - Claro Sports

*Domingo 10 de noviembre*

Gustavo Puerta - Hull City vs West Bromwich (8:00 a.m.) - sin transmisión en Colombia

Dávinson Sánchez - Galatasaray vs Samsunspor (8:00 a.m.) - sin transmisión en Colombia

Jhon Lucumí - Roma vs Bolonia (9:00 a.m.) - ESPN / Disney Plus

Johan Mojica - Mallorca vs Atlético de Madrid (10:15 a.m.) - ESPN / Disney Plus

Carlos Andrés Gómez - Rennes vs Toulouse (11:00 a.m.) - Disney Plus

Jhon Cordoba y Kevin Castaño - Rubin Kazan vs Krasnodar (11:45 a.m.) - no tiene transmisión en Colombia

Carlos Cuesta - St Gilliose vs Genk (12:30 p.m.) - no tiene transmisión en Colombia

Juan Camilo Portilla - Godoy Cruz vs Talleres (5:15 p.m.) - Disney Plus

Juan Fernando Quintero - Racing vs Independiente Rivadavia (5:30 p.m.) ESPN / Disney Plus

Juan Fernando Quintero con Racing de Argentina - Foto: Marcelo Endelli/Getty Images

Camilo Vargas - Necaxa vs Atlas (6:00 p.m.) - Claro Sports

Álvaro Montero - Millonarios vs Pereira (8:30 p.m.) - Win S.

*Lunes 11 de noviembre*

David Ospina - Nacional vs Medellín (4:10 p.m.) - Win S.

Sebastián Gómez - Coritiba vs Santos (7:00 p.m.) - no tiene transmisión en Colombia

David Ospina con Atlético Nacional - Foto: Nacional Oficial