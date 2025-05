Raphinha estalló por rumores de Luis Díaz al Barcelona; "no me importa nada"

Luis Díaz, quien viene de coronarse campeón en la Premier League con el Liverpool,sigue siendo tema de debate en el ‘viejo continente’ de cara a lo que será el nuevo mercado de fichajes.

Y es que el colombiano, que tiene contrato vigente con los ‘reds’ hasta 2027, ya ha recibido diferentes ‘coqueteos’ de todas las formas posibles por parte del entorno del Barcelona FC, que pensando en armar una nómina competitiva para la siguiente temporada, tendría en planes contratar al guajiro.

No obstante, todos estos rumores no han sido ajenos al plantel del cuadro ‘azulgrana’, en el que ya ha hecho eco la posible contratación de ‘Luchito’, quien, inicialmente, vendría a pelearle la posición aRaphinha.

Luis Díaz campeón de la Premier League con Liverpool AFP

¿Qué opina Raphinha sobre la posible llegada de Luis Díaz?

Evidentemente, como uno de los temas coyunturales y de mayor impacto en España, por estos últimos días, al futbolista brasileño le preguntaron sobre el posible fichaje de Luis Díaz o Marcus Rashford para su posición, quienes han sido los que más han ‘sonado’ para arribar en este verano a Cataluña.

Sin embargo, de manera contundente y directa, Raphinha no dudó en afirmar que el inglés y colombiano no le preocupan de cara a la siguiente temporada; el extremo siente que ya ha ganado terreno importante con Hansi Flick en el equipo titular.

“No me importa nada. Con la importancia que he tenido esta temporada, no voy a decir que soy un jugador indiscutible, pero cualquiera que llegue tendrá que trabajar más que yo. Para mí, lo importante es que quien venga trabaje bien y ayude al equipo. Lo más importante es tener cuantos más jugadores de nivel y comprometidos y luego es normal que cada uno busque su espacio”, sentenció Raphinha en charla con ‘Mundo Deportivo’, dejando claro que un posible fichaje de Luis Díaz no le inquieta y, en caso de darse, el guajiro deberá llegar a trabajar más fuerte que él.

Raphinha está teniendo una gran temporada con Barcelona. AFP

¿Luis Díaz tiene posibilidades de firmar por el Barcelona?

Varias han sido las versiones que circulan, especialmente en España, sobre lo que compete al futuro del colombiano, quien tiene altas chances de firmar por el cuadro ‘culé’.

No obstante, desde Inglaterra informan que es importante destacar que en el Liverpool esperan percibir entre 80 y 85 millones de euros por el guajiro.

Y aunque en el Barcelona habría esa solvencia económica, preocupa un poco más el tema del Fair-Play financiero, pues, en caso de no recibir la aprobación en ese ítem fundamental, no habría vía libre para poder hacer contrataciones como la de ‘Luchito’ o el mismo Rashford.

Lo cierto, es que habrá que esperar hasta el mercado para saber lo que realmente pasará con el guajiro.