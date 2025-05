Gustavo Puerta: "Espero aportar lo mejor de mí a Colombia, he venido preparándome bien"

Gustavo Puerta es una de las grandes novedades en el listado que presentó la Selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina, en una nueva doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El jugador del Hull City se mostró feliz por este llamado a la 'tricolor'.

"Muy contento por el llamado a la Selección, es un orgullo estar acá y representar al país. Ahorita, contentos de estar acá preparándonos y esperar esos dos partidos donde necesitamos los tres puntos", dijo de entrada Puerta a los medios de comunicación tras una sesión preliminar en la sede de Atlético Nacional en Guarne, Antioquia.

Puerta comentó cómo ha sido esta semana previa antes de la convocatoria oficial que entregó Néstor Lorenzo este jueves 29 de mayo.

Gustavo Puerta, anotó su primer gol con el Hull City. X: @HullCity

"Sí, poco a poco ha ido llegando los compañeros y hemos ido reuniendo. Ha sido una semana de buena preparatoria para ir acoplando más todos los puntos que ha que corregir, ahorita esperar para viajar a Barranquilla y seguir en la concentración", precisó el futbolista del Hull City inglés.

Al ser consultado sobre cómo fue ese llamado, de quién le pegó la 'llamadita' para comunicarle que estaría en el listado para medir fuerzas frente a la 'albirroja' y la 'albiceleste', el talentoso volante sostuvo: "Los 'profes' se comunicaron unos días antes conmigo y me dijeron que iba a estar en la convocatoria y que tenía que estar el lunes 26 acá. Desde el lunes estoy acá y he venido preparando bien y esperemos que se siga haciendo".

Otras declaraciones de Gustavo Puerta:

-¿Cómo está el grupo?

"La verdad que muy bien, todos los compañeros están bien y concentrados en estos dos partidos que son fundamentales para nosotros, para el país, para lograr esa clasificación que todos queremos, pero en general el grupo está bien y concentrado en lo que tenemos que hacer".

- ¿Se ha imaginado estar en la formación titular de la Selección Colombia?

"La verdad yo siempre he creído en el procesos, no me quiero adelantar a los procesos, he venido haciendo una buena temporada en el club y eso es lo que me ha traído acá nuevamente a la Selección, y me he venido preparando muy bien durante estos días, durante la temporada, esperando esa oportunidad, esperemos que llegue y poder aprovecharla al máximo".

- ¿Qué le ha pedido el profesor Lorenzo?

"Ese jugador dinámico, ese jugador que va hacia adelante, que presiona que siempre busca romper líneas, esas son mis características y espero aportar lo mejor de mí a la Selección en los partidos que pueda jugar".