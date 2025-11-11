🔴Real Madrid vs. París FC, EN VIVO; minuto a minuto de Linda Caicedo en la Champions League

Titular del París FC
𝐋𝐄 𝐗𝐈 🙌— Paris FC Féminines (@PFC_feminines) November 11, 2025
Découvrez la compo’ de départ pour affronter le @realmadridfem 👊
🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC | #RMAPFC pic.twitter.com/StqRAVZwP8
El encuentro podrá disfrutarlo a través de 'Espn' y 'Disney+', y en https://www.noticiascaracol.com/golcaracol seguir el minuto a minuto a de Linda Caicedo...
El encuentro entre Real Madrid y París FC está programado para las 3:00 p. m. (hora colombiana).
Real Madrid recibe al París FC por la tercera jornada de la Champions League femenina...
