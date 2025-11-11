Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴Real Madrid vs. París FC, EN VIVO; minuto a minuto de Linda Caicedo en la Champions League
EN VIVO

🔴Real Madrid vs. París FC, EN VIVO; minuto a minuto de Linda Caicedo en la Champions League

El conjunto ‘merengue’ busca su tercera victoria consecutiva en la Champions League Femenina ante las francesas, en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Por: Javier García
Actualizado 11 de nov, 2025
Linda Caicedo, delantera colombiana, celebra un gol con el Real Madrid femenino, por La Liga
Getty Images
  • 02:38 p. m. - Champions League femenina
    Titular del París FC

  • 02:27 p. m. - Champions League femenina
    Titular del Real Madrid femenino

  • 01:44 p. m. - Champions League femenina
    ¿En dónde ver 📺 y 🌐?

    El encuentro podrá disfrutarlo a través de 'Espn' y 'Disney+', y en https://www.noticiascaracol.com/golcaracol seguir el minuto a minuto a de Linda Caicedo...

  • 01:42 p. m. - Champions League femenina
    ¿A qué ⏱️ será el partido?

    El encuentro entre Real Madrid y París FC está programado para las 3:00 p. m. (hora colombiana).

  • 01:34 p. m. - Champions League femenina
    👋 ¡Bienvenidos!👋

    Real Madrid recibe al París FC por la tercera jornada de la Champions League femenina...

