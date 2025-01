Reclamo a James Rodríguez por gesto con el Rayo Vallecano; protesta en España

James Rodríguez fue borrado en el Rayo Vallecano de España por parte del entrenador Íñigo Pérez, que le dio escasos minutos a pesar de que fue el fichaje más importante que tuvo esa escuadra en 2024.

En consecuencia, el cucuteño llegó a un acuerdo para salir de la institución madrileña y logró ser contratado por el Club León de México, donde lo presentaron como una gran estrella y le prometieron continuidad en cancha, así como que el balón siempre iba a pasar por sus pies .

Sin embargo, cuando parecía que el paso del zurdo de 33 años de edad por Vallecas era un capítulo cerrado, surgió un particular reclamo para él en la capital española.

El encargado de tomar la vocería fue el medio de comunicación Unión Rayo, especializado en noticias del conjunto 'rayista' y que se dio licencia para hablar el nombre de la hinchada.

Reclamo a James Rodríguez por gesto con el Rayo Vallecano

Para la publicación anteriormente mencionada, el ‘cafetero’ no se portó de la mejor manera al no dedicar palabras de despedida al club y a la hinchada cuando se fue de la institución: "Sin adiós. James Rodríguez no ha llegado a despedirse del Rayo Vallecano ni de su afición".

👋🏽 Sin adiós



🔊 James Rodríguez no ha llegado a despedirse del Rayo Vallecano ni de su afición https://t.co/GDFfvnzeON — Unión Rayo (@UnionRayo) January 23, 2025

“No tuvo un mensaje de despedida hacia el equipo franjirrojo públicamente. Su traspaso se anunció a través de redes sociales, pero el colombiano no se ha pronunciado”, manifestó el medio.

Y agregó que hay fanáticos que aún esperan que el creativo les diga algo: “A pesar de no tener un buen rendimiento, muchos aficionados le han demostrado su apoyo y cariño en cada entrenamiento, llegando a desatar la denominada ‘Jamesmania’. Sin embargo, el centrocampista no ha tenido un mensaje para ellos”.

Por último, el jugador fue tildado de no tener buena conducta con la gente: “Directamente, ha abandonado el barrio”.

Rayo Vallecano tampoco se despidió de James Rodríguez

Lo singular en este caso es que el elenco de la franja tampoco tuvo palabras para el mejor futbolista de la Copa América de 2024, pues solo indicó en un escueto trino que lo había transferido.

De hecho, Unión Rayo así lo comentó, pero sin mayor reproche: “El club no ha dado su adiós al jugador, más allá del protocolario mensaje en redes anunciando su marcha el pasado lunes 13 de enero”.

El texto cerró enrostrando el aparente olvido de Rodríguez: “Desde entonces, James solo ha publicado su llegada al Club León de México, su nuevo equipo”.

✅ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋



🤝 Rayo Vallecano y Club León de México han llegado a un acuerdo para el traspaso de James Rodríguez. pic.twitter.com/8W2Yep2oSM — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 13, 2025