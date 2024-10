Reinaldo Rueda y el goleador colombiano que tiene en la mira para Selección de Honduras

En territorio hondureño surgió en las últimas horas una noticia relacionada con Reinaldo Rueda , técnico del seleccionado de mayores de dicho país, quien viene trabajando desde ya para el doble enfrentamiento que tendrá con México, el 15 y el 19 de noviembre próximos, por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Y es que según el diario 'Diez', Rueda Rivera viene pensando en un goleador colombiano, naturalizado hodureño, para observar en un microciclo de trabajo que va a tener en las próximas semanas y ver si lo puede tener en cuenta para los importantes compromisos con los mexicanos.

Se trata de Yustin Arboleda, de 33 años y nacido en Bagadó, en el departamento de Chocó, quien se ha hecho un nombre en territorio 'catracho' gracias a sus buenas actuaciones y especialmente, por ese olfato goleador en clubes como Marathón y Olimpia.

El mencionado medio apuntó que "Arboleda será una de las novedades en el campamento hondureño en la siguiente sesión de trabajo del seleccionador nacional, que se espera sea en la semana del del 27 al 31 de octubre, en donde peleará un puesto en la nómina con jugadores del campo nacional como Jorge Benguché, Rubilio Castillo o Bryan Moya".

Yustin Arboleda, futbolista colombiano que milita en el fútbol de Honduras. ORLANDO SIERRA/AFP

Mientras tanto el propio jugador, que surgió para el fútbol profesional en Independiente Medellín y que también paso por clubes de Venezuela y Panamá, también se refirió sobre esa posibilidad e incluso dejó palabras polémicas. Así Arboleda dijo que "es complejo hablar del tema de la Selección para mí porque mucha gente lo toma como si yo quisiera ofrecerme o regalarme a la Selección. No es así. Yo hoy soy un hondureño más y tengo el mismo derecho que tienes tú. No es decisión mía si voy a la Selección o no. Es del cuerpo técnico que evalúa al jugador si le puede servir o no, trabajo y si existe la posibilidad voy a defender a la Selección como cualquier hondureño nacido aquí o más. Hay gente que no está de acuerdo que naturalizados jueguen en la Selección. Es algo muy personal. Estoy curtido, llevo mucho tiempo en esto y el trabajo marca la pauta”.

Ahora basta esperar qué decisión tomará el profesor Rueda y ver si le da la oportunidad al colombiano Arboleda, quien se ha hecho a pulso y tiene su historial en el fútbol de Honduras.