Richard Ríos dejó locos a todos, luego de extraña celebración tras gol con Palmeiras

Richard Ríos dejó locos a todos. El jugador colombiano le dio el triunfo al Palmeiras sobre Santos, al marcar al 90+2, el tanto del 1-2 final en compromiso por el Campeonato Paulista, el miércoles anterior. La anotación del volante antioqueño fue un verdadero golazo, muy a su estilo, desde fuera del área , pero lo que más llamó la atención después fue su mítica celebración.

Y es que en medio de la euforia por su nuevo tanto con la camiseta del 'verdao', Ríos Montoya dejó atónitos a todos los presentes en el estadio Urbano Caldeira, conocido popularmente como Vila Belmiro y la casa del 'peixe'. El número '27' del Palmeiras se acercó a la esquina del banderín, se acomodó el cuello de la camiseta y procedió a ejecutar su escena.

Como si estuviese en la calle, a punto de encontrarse con un amigo muy cercano, el centrocampista oriundo de Vegachí empezó su particular celebración. Primero, con una serie de choques de mano y luego un conéctate precedió con los puños, pero ahí no paró todo porque tiró un beso al aire. Todo este festejo muy particular quedó captado en video y ahora es viral entre los seguidores del 'verdao'.

Richard Ríos, volante colombiano de Palmeiras, anotó contra Santos por el Campeonato Paulista Getty Images

Richard Ríos no deja de sorprender con sus celebraciones, ya que al acostumbrado baile, ahora le sumó un distintivo y peculiar juego que manos, por lo que no sería loco que a partir de ahora los fanáticos del Palmeiras se lo aprendan y lo apropien para futuros 'gritos del gol' del también jugador de la Selección Colombia.

A continuación la celebración del gol de Ríchard Ríos en Santos vs. Palmeiras:

Por su golazo y su buena disposición dentro de la cancha, el deportista de 24 fue elegido como la figura de la cancha. Ríos se mostró "feliz por el desempeño del equipo".

Así fue el gol de Richard Ríos que le dio el triunfo al Palmeiras sobre el Santos: