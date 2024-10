Richard Ríos, "un gol con suerte en Palmeiras": así lo vieron en Brasil

Uno de los colombianos más destacados del fin de semana fue Richard Ríos gracias al gol y la asistencia que dio la victoria 3-5 de Palmeiras sobre Juventude, por la jornada 30 del Brasileirao. El jugador 'tricolor' anotó de tiro libre, marcando el cuarto en la cuenta del 'verdao', sin embargo, la prensa brasileña le 'bajó la caña' al tanto.

Palmeiras es uno de los mejores equipos en la actualidad el país 'verdamarelho', no obstante, no tuvo un partido nada fácil en su visita al Alfredo Jaconi, en la ciudad Caixas do Sul. El 'verdao' empezó ganado y vio como Juventude le igualó hasta en dos oportunidades.

Lo cierto es que Ríos fue una de la piezas claves para que Palmeiras lograra sacar ventaja y no se quedara atrás en el marcador. A los 50 minutos, el colombiano se escapó por derecha y le dejó servido el balón a Raphael Veiga, quien puso el 2-3 transitorio.

Ríos no desentonó y a los 63 minutos se reportó en el marcador. Al volante le encomendaron cobrar un tiro libre gracias a la buena pegada que tiene. El jugador puso la mira y sacó un fuerte derechazo que se desvió en la barrera e ingresó en el arco ante la mirada del guardameta de Juventude que poco pudo hacer frente al cambio de trayectoria de pelota.

Richard Ríos, con el Palmeiras. Instagram: Palmeiras

Publicidad

Al final Veiga puso otro gol y le dio el triunfo a Palmeiras con un 5-3 definitivo que los puso segundos en la tabla de posiciones del Brasileirao con 60 puntos, con solo una unidad por detrás de Botafogo.

Luego del encuentro, la prensa brasileña se puso la tarea de calificar a cada uno de los jugadores de Palmeiras y Ríos fue el tercero con mejor puntuación con un 7.5. Sin embargo, al colombiano le quitaron mérito en su anotación por el desvío de la pelota en la barrera. "Tuvo un poco de suerte para marcar el cuarto gol del Palmeiras con un tiro libre que se desvió en la barrera y engañó al portero. El gol que le dio más tranquilidad al Palmeiras cuando ganaba 3-2", sentenció el medio 'Ge Globo'.

Publicidad

Ahora bien, el citado medio no solo mostró su calificación sino también la que le dio el público y en ese sentido, le pusieron 7.0 puntos.

Por lo pronto solo queda esperar que Ríos siga brillando y tendrá una nueva oportunidad este sábado 26 de octubre contra Fortaleza.