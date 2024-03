Richard Ríos y la historia que lo llevó a jugar en Flamengo, rival de Millonarios en la Libertadores

Con tan solo 23 años, Richard Ríos ya podría escribir un libro. Su carrera deportiva ha tenido toda clase de altibajos y una serie de vivencias únicas. Lo que empezó en el futsal, dio un giro de 180 grados que lo llevó a vivir una nueva experiencia en el fútbol, fichando con Flamengo, pasando por Mazatlán, después por Guaraní y, por último, llegando al Palmeiras.

El 'verdão', en la actualidad, goza de su talento, magia y calidad. Sin embargo, hay una historia que ha salido a relucir, en estos días, debido al partido que se avecina entreMillonarios y el 'Fla', por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el próximo martes 2 de abril, a las 5:00 p.m. (hora de Colombia), en El Campín.

Todo arrancó en los coliseos de nuestro país vistiendo las camisetas de Real Antioquía y Alianza Platanera. Sus actuaciones fueron las que le abrieron las puertas de la Selección Colombia de futsal, donde gracias a su talento llamó la atención de varios clubes. Y es que el punto clave fue cuando la 'rompió' con la 'tricolor' en el Suramericano Sub-20 del 2018, en Brasil.

"En Brasil es normal que los clubes llamen a los jugadores de futsal a probarse a sus equipos de fútbol once. De hecho, el ejemplo más reciente es el de Vinícius, quien brilló en Flamengo y ahora está en el Real Madrid", contó, en su momento, Richard Ríos, en entrevista exclusiva con Gol Caracol. El caso de 'Vini' no dista mucho de lo que ocurrió con el 'cafetero'.

Ahora, en esa misma charla, recordó algo de sus inicios, cuando, desde su natal Bello (Antioquía), Águilas Doradas se fijó en él y lo llamó para probarse. "Allí, estuve como volante de marca, pero sufrí porque tenía baja estatura y eso no gustó. Lastimosamente, en Colombia se fijan más en el físico que en el talento. Por eso me decidí por el fútsal", añadió.

Richard Ríos celebra su gol con el Palmeiras.

Pero la vida y sus giros inesperados. Con el paso del tiempo, Richard Ríos se pegó su estirada y, ahora, mide 1,86 metros. "Antes no me imaginaba jugando fútbol once, quería destacarme con la Selección Colombia de futsal y, por eso, rechacé propuestas de Medellín y Envigado. Ahora, en Flamengo, solo pienso en alcanzar mi sueño de ser futbolista", expresó.

Y sí que lo logró. "Soy un joven soñador, que empezó desde pequeño en esto y lucha todos los días por sacar a mi familia adelante, quiero comprarle una casa a mi mamá. Estoy orgulloso de lo que me está pasando", finalizó una de las mayores promesas del futsal de nuestro país que, ahora, lo hace, pero con los guayos puestos, siendo, incluso, parte de la 'tricolor'.

Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia vs. Uruguay, en Eliminatorias Sudamericanas

Con Flamengo fueron dos partidos con el equipo Sub-20 y siete con el de mayores, para después partir a México, para ser parte del Mazatlán, de México, donde disputó tres juegos con el cuadro Sub-20 y seis con el absoluto. Luego fue Guaraní, el que lo eligió, dándole más minutos: 20 partidos, tres goles y una asistencia. Todo esto llamó la atención en Palmeiras.

Este es Richard Ríos, un mediocampista lleno de magia, calidad, técnica y talento, que, de la mano de su profesionalismo, amor y dedicación, supo aprovechar las oportunidades. Hoy en día, sueña con ser parte de la convocatoria de la Selección Colombia de fútbol para la Copa América de Estados Unidos, en 2024. Una historia curiosa y que sirve de ejemplo.