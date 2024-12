Se sacan chispas por Juan Fernando Quintero en Argentina, con llamada que no gustó en Racing

En el fútbol argentino hay una novela que promete tener varios episodios en las próximas semanas y que cuenta con Juan Fernando Quintero , figura de Racing de Avellaneda en la presente temporada, como protagonistas. Y es que gracias a su buen rendimiento, el mediocampista subió sus acciones y hay muchos ojos interesados en sus servicios para 2025, entre ellos River Plate.

Ese fue uno de los temas noticiosos que se tocó este martes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y el que intervino fue el periodista Juan José Buscalia, quien entregó detalles de lo sucedido en las últimas horas con el popular 'Juanfer'.

"A Juan Fernando Quintero le sonó su celular, el que estaba del otro lado era el técnico de River (Marcelo Gallardo), quien rompió códigos en su intención de seducir al jugador para que deje Racing y vaya a River Plate. ¿Cuál es el problema si River lo quiere? Son los 4 o 5 millones (de dólares), que sabe River que tendra que pagar y ahí se complica", explicó Buscalia inicialmente.

El comunicador argentino complementó y apuntó que "así, lo que sigue es el operativo de seducción al jugador. Lo llama Gallardo para que haga fuerza para sumarse, le habla y seguramente que Costas no debe estar muy contento de que haya llamado a su futbolista. 'Juanfer' quiere ir a River, tiene contrato, veremos cómo termina esa novela. Ahora hay elecciones en Racing, que viene de ser campeón de Sudamericana, pero no quedará bien dejarlo salir gratis. Lo claro es que Racing no lo va a dejar salir tan fácil".

De esa forma, se vienen días definitivos para saber cuál será el futuro de Quintero, quien dejó gratos recuerdos en River debido a su gol en el triunfo sobre Boca Juniors, en la final de la Copa Libertadores de 2018, con un golazo de media distancia, en compromiso jugado en Madrid.

También hay que tener en cuenta que en varias oportunidades, Juan Fernando Quintero ha manifestado su admiración y cercanía con el 'Muñeco' Gallardo, a quien considera como un padre.

