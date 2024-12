"Yaser Asprilla parece flaquito y frágil, pero no; contra Liverpool fue interesantísimo"

Yaser Asprilla llegó a Girona con altas expectativas. Y es que se convirtió en el fichaje más caro en la historia del club. El inicio no fue nada sencillo y más por las lesiones que sufrió, pero después de que se recuperó, ha demostrado por qué lleva la '10'. Prueba de ello fue lo ocurrido este martes 10 de diciembre, por la fecha seis de la Champions League , donde enfrentaron a Liverpool.

El director técnico, Miguel Ángel Sánchez, confió en el 'cafetero' y lo alineó en la titular, junto a Bryan Gil, Miguel Gutiérrez Ortega y Arnaut Danjuma, quienes lo acompañaron en el frente de ataque en busca del gol. No era un partido fácil, pero el colombiano se las ingenió para sacar a relucir su talento. Con su técnica, calidad, visión de juego y velocidad, puso en aprietos a la defensa rival.

Por eso, los elogios no se hicieron esperar. En medio de la transmisión de 'ESPN', el narrador argentino, Mariano Closs, afirmó que era "interesantísimo lo del colombiano, no solo adelante, sino en todos los sitios donde aparece; se mueve muy bien". Pero no fue lo único que dijo, ya que también expresó que "su control y la manera de manejar la pelota, en cualquier sector, es buena".

Yaser Asprilla en Girona vs Liverpool - Foto: Getty Images

Ahora, hubo un comentario en particular que llamó la atención. "La chispa que tiene es increíble, además que tiene una facilidad para moverse, impresionante. Parece flaquito y frágil, pero no, le ha hecho la vida imposible a más de uno y no lo pueden derribar tan fácil", añadió el periodista. Y esas palabras fueron complementadas por Diego Latorre, comentarista que también lo elogió.

"Me quedo con el amigo Yaser Asprilla, de buen primer tiempo para ser figura, tras 45 minutos. A veces la fragilidad, ayuda, porque mejora tus habilidades y hay que saberlas 'explotar' como pasa con el colombiano", puntualizó sobre el futbolista de 21 años. Recordemos que había sufrido una lesión en su tobillo, en el partido de la Selección Colombia frente a Chile , en el mes de octubre.