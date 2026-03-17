🔴 Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, EN VIVO; minuto a minuto, con Luis Javier Suárez, HOY

Primera opción clara de gol para el equipo portugués, que perdonó adentro del área, tras un pase en profundidad.
- 12:50 p. m. - SPORTING LISBOA 0-0 BODO GLIMT🔴 Minuto 3'
- 12:49 p. m. - SPORTING LISBOA 0-0 BODO GLIMT🔴 ¡Empezó el partido!
Sonó el silbato, rodó la pelota y se vienen 90 minutos intensos.
- 12:49 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT🔴 Actos protocolarios en Lisboa
Suenan los himnos, se realizó el sorteo y se viene un partidazo.
- 12:48 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT🔴 Los equipos ya saltaron a la cancha
Todo está listo para que ruede la pelota y falta muy poco.
- 12:22 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT🔴 Luis Javier Suárez, la esperanza de gol para lograr la remontada
- 12:21 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT🔴 Alineación titular confirmada de Bodo Glimt
- 12:20 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT🔴 Alineación titular confirmada de Sporting Lisboa
👥 O nosso 𝟏𝟏 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 para esta noite europeia. #SCPBOD #UCL pic.twitter.com/zFh8XkycN4— Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026
- 12:18 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
La plataforma de Disney+ Premium transmite este compromiso.
- 12:18 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de televisión de ESPN transmite este juego desde las 12:45 p.m.
- 12:16 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT👀 ¿Cómo quedó el partido de ida?
El pasado miércoles 11 de marzo, el equipo noruego ganó 3-0, en el Aspmyra Stadion.
- 12:14 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio José Alvalade, en la ciudad de Lisboa, se abren para este duelo.
- 12:13 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la UEFA, el balón rodará a las 12:45 p.m. (hora de Colombia).
- 12:12 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de los octavos de final de la Champions League.
