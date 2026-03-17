Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, EN VIVO; minuto a minuto, con Luis Javier Suárez, HOY
EN VIVO

🔴 Sporting Lisboa vs. Bodo Glimt, EN VIVO; minuto a minuto, con Luis Javier Suárez, HOY

Después de haber perdido 3-0 en la ida de los octavos de final de la Champions League, el club portugués, de la mano de su goleador, Luis Javier Suárez, sueña con la remontada.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de mar, 2026
Sporting Lisboa perdió 3-0 en la ida contra Bodo Glimt, por Champions League
REFRESCAR
  • 12:50 p. m. - SPORTING LISBOA 0-0 BODO GLIMT
    🔴 Minuto 3'

    Primera opción clara de gol para el equipo portugués, que perdonó adentro del área, tras un pase en profundidad.

  • 12:49 p. m. - SPORTING LISBOA 0-0 BODO GLIMT
    🔴 ¡Empezó el partido!

    Sonó el silbato, rodó la pelota y se vienen 90 minutos intensos.

  • 12:49 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    🔴 Actos protocolarios en Lisboa

    Suenan los himnos, se realizó el sorteo y se viene un partidazo.

  • 12:48 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    🔴 Los equipos ya saltaron a la cancha

    Todo está listo para que ruede la pelota y falta muy poco.

  • 12:22 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    🔴 Luis Javier Suárez, la esperanza de gol para lograr la remontada
    Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, contra Bodo Glimt, por Champions League
    Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, contra Bodo Glimt, por Champions League
    AFP

  • 12:21 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    🔴 Alineación titular confirmada de Bodo Glimt

  • 12:20 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    🔴 Alineación titular confirmada de Sporting Lisboa

  • 12:18 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    La plataforma de Disney+ Premium transmite este compromiso.

  • 12:18 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de televisión de ESPN transmite este juego desde las 12:45 p.m.

  • 12:16 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    👀 ¿Cómo quedó el partido de ida?

    El pasado miércoles 11 de marzo, el equipo noruego ganó 3-0, en el Aspmyra Stadion.

  • 12:14 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio José Alvalade, en la ciudad de Lisboa, se abren para este duelo.

  • 12:13 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la UEFA, el balón rodará a las 12:45 p.m. (hora de Colombia).

  • 12:12 p. m. - PREVIA DE SPORTING LISBOA VS. BODO GLIMT
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de los octavos de final de la Champions League.

