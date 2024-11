Tras malos resultados, Unai Emery tomó decisión con Jhon Durán para enfrentar al Liverpool

Uno de los partidos más atractivos de este fin de semana se llevará a cabo en la Premier League. Se trata de Liverpool vs. Aston Villa, con el adicional de un mano a mano colombiano entre Luis Díaz y Jhon Durán . En la previa al juego, desde Inglaterra aseguran que Unai Emery ya tiene un plan para su once titular. ¿Qué pasará con el delantero 'cafetero' de los 'villanos'?.

La actualidad en el Villa no es la mejor, aunque su posición en la tabla de posiciones tanto de Premier League como de Champions League no los delate. Los de Birmingham acumulan cuatro partidos sin conocer la victoria y Emery no quiere que ese registro se siga extendiendo, de hecho, la idea es dar el golpe la mesa y cortarlo con un batacazo en Anfield contra los 'reds'.

Villa viene de quedar eliminado de la Copa de la Liga en manos del Crystal Palace, de perder su invicto y liderado en Champions al caer con el Brujas y un empate con Bournemouth y derrota con goleada con Tottenham en Premier League.

Con esos malos resultados, Emery solo quiere ganar frente a Liverpool, cosa que no será fácil. El estratega español viene de darle descanso a jugadores importantes como Lucas Digne, Pau Torres, Ezri Konsa, Carlos y Amadou Onana. De entrada, esos cinco regresaría contra los 'reds'.

El resto de la nómina la conformarían Emiliano Martínez, Youri Tielemans, Morgan Rogers, John McGinn, Leon Bailey y Ollie Watkins.

Y es que tal como ocurre antes de cada partido, 'Birmingham Live' reveló datos y decisiones importantes que ponen de nuevo a Durán en la banca de suplentes.

"Tielemans podría jugar con algo más de libertad por delante del doble pivote, mientras que Leon Bailey mantiene su amplitud por la derecha. Morgan Rogers apoyará a Ollie Watkins en ataque, dejando a Jhon Duran en reserva", dijo el citado portal sobre los inicialistas de la escuadra 'villana'.

Al igual que todos el Aston Villa, Durán no ha tenido el mejor desempeño en los partidos recientes, ya acumula dos juegos sin anotar. Y eso que la última vez que marcó gol no sirvió mucho, puesto que perdieron 1-2 con Crystal Palace y se despidieron de la Copa de la Liga, el pasado 30 de octubre.

Contra Tottenham y Brujas, el colombiano ingresó desde el banco de suplentes, pero su aporte fue casi nulo. ¿Aprovechará este sábado contra Liverpool para volver a las mieles del gol?