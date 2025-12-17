🔴Twente vs. Real Madrid, EN VIVO: minuto a minuto del partido con Linda Caicedo por Champions femenina

🗣️ VOCES de los protagonistas 🗣️

“Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar, que es ir a por los tres puntos. Es cierto que hay partidos como el del Chelsea, el de la Juve o el del Bayern que pueden afectar a nuestra clasificación, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos. Cuando acabe el partido veremos si estamos entre las cuatro primeras”, esas fueron las palabras de Pau Quesada, director técnico del Real Madrid femenino en la previa del compromiso.