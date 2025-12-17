Síguenos en:


Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴Twente vs. Real Madrid, EN VIVO: minuto a minuto del partido con Linda Caicedo por Champions femenina
EN VIVO

🔴Twente vs. Real Madrid, EN VIVO: minuto a minuto del partido con Linda Caicedo por Champions femenina

Linda Caicedo y el Real Madrid viajaron hasta Países Bajos para enfrentar al Twente, en compromiso por la sexta jornada de la fase de liguilla de la Champions League femenina.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de dic, 2025
Linda Caicedo en la formación titular del Real Madrid femenino.
  • 02:23 p. m.
    ⚽🔴 ¡Así formará el Twente! ⚽🔴

  • 02:16 p. m. - 👊🏻⚽¡TITULARES confirmadas! 👊🏻⚽
    👏🏻⚽ ¡Linda Caicedo, titular en Real Madrid!👏🏻⚽

  • 02:15 p. m.
    🗣️ VOCES de los protagonistas 🗣️

    “Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar, que es ir a por los tres puntos. Es cierto que hay partidos como el del Chelsea, el de la Juve o el del Bayern que pueden afectar a nuestra clasificación, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos. Cuando acabe el partido veremos si estamos entre las cuatro primeras”, esas fueron las palabras de Pau Quesada, director técnico del Real Madrid femenino en la previa del compromiso.

  • 01:54 p. m.
    🇨🇴⚪👊🏻 ¡Linda lidera las convocadas en las 'merengues'! 🇨🇴⚪👊🏻

  • 01:53 p. m.
    🤔⚽⌚¿A qué horas es el partido? 🤔⚽⌚

    A las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón Grolsch Veste. ¡No se lo pierda!

  • 01:53 p. m. - 👊🏻⚽ Se viene la Champions femenina👊🏻⚽
    👋🏻¡BIENVENIDOS! 👋🏻

    Buenas tardes, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Twente y Real Madrid en una nueva jornada de la Liga de Campeones femenina.

