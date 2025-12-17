🔴Twente vs. Real Madrid, EN VIVO: minuto a minuto del partido con Linda Caicedo por Champions femenina

- 02:23 p. m.⚽🔴 ¡Así formará el Twente! ⚽🔴
- 02:16 p. m. - 👊🏻⚽¡TITULARES confirmadas! 👊🏻⚽👏🏻⚽ ¡Linda Caicedo, titular en Real Madrid!👏🏻⚽
📋 ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) December 17, 2025
✅ Our starting XI!
🆚 @FCTwenteVrouwen pic.twitter.com/Z111TNtENr
- 02:15 p. m.🗣️ VOCES de los protagonistas 🗣️
“Tenemos que enfocarnos en lo que podemos controlar, que es ir a por los tres puntos. Es cierto que hay partidos como el del Chelsea, el de la Juve o el del Bayern que pueden afectar a nuestra clasificación, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos. Cuando acabe el partido veremos si estamos entre las cuatro primeras”, esas fueron las palabras de Pau Quesada, director técnico del Real Madrid femenino en la previa del compromiso.
- 01:54 p. m.🇨🇴⚪👊🏻 ¡Linda lidera las convocadas en las 'merengues'! 🇨🇴⚪👊🏻
📋 ¡Nuestras convocadas!— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) December 16, 2025
✅ Our squad for the match!
🆚 @FCTwenteVrouwen pic.twitter.com/JzC7ADPaik
- 01:53 p. m.🤔⚽⌚¿A qué horas es el partido? 🤔⚽⌚
A las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón Grolsch Veste. ¡No se lo pierda!
- 01:53 p. m. - 👊🏻⚽ Se viene la Champions femenina👊🏻⚽👋🏻¡BIENVENIDOS! 👋🏻
Buenas tardes, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Twente y Real Madrid en una nueva jornada de la Liga de Campeones femenina.
Publicidad