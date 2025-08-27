🔴 Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Copa de Alemania

El equipo 'bávaro' viene de golear en el inicio de la Bundesliga 6-0 al RB Leipzig.
Este miércoles, el Bayern Múnich se medirá contra el Wehen Wiesbaden en un encuentro válido por la primera ronda de la copa de Alemania. El colombiano Luis Díaz se estrenará en un nuevo torneo.
Actualizado agosto 27, 2025 12:55 p. m.
-
12:55 p. m.⏪¿Cómo llega el Bayern Múnich al partido?⏪
-
12:50 p. m.🔴⚪¡Titular del Bayern Múnich!🔴⚪
🔥 𝑈𝑛𝑠𝑒𝑟 𝑇𝑒𝑎𝑚 𝑓𝑢̈𝑟 𝑑𝑖𝑒 𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑃𝑜𝑘𝑎𝑙𝑟𝑢𝑛𝑑𝑒 🏆💪#WIEFCB pic.twitter.com/qSnBCyVt9f— FC Bayern München (@FCBayern) August 27, 2025
-
12:38 p. m.🏟️El campo donde se va a llevar a cabo el juego espera por los jugadores🏟️
El estadio BRITA-Arena está listo para que comience la primera ronda de la DFB Pokal.
-
12:01 p. m.📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?
El partido se podrá observar a través de la plataforma 'Disney+' en su plan premium. Además, podrán seguir el minuto a minuto del juego con todos los goles, polémicas y demás, en el portal de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol
-
11:48 a. m.🕛¿A qué hora se jugará el partido?🕛
El inicio del partido está programado para la 1:45 p.m. (hora de Colombia).
-
11:43 a. m.👋Bienvenidos al partido de Copa de Alemania👋
El equipo de Luis Díaz intentará iniciar con pie derecho su camino por la copa de Alemania, cuando enfrente esta tarde al Wehen Wiesbaden de tercera división alemana.