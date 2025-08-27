🔴 Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Copa de Alemania

📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

El partido se podrá observar a través de la plataforma 'Disney+' en su plan premium. Además, podrán seguir el minuto a minuto del juego con todos los goles, polémicas y demás, en el portal de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol