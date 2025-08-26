En una jugada individual, Jhon Arias amagó a un defensa y lanzó un remate que quedó en las manos del portero Aréola.
🔴 Wolverhampton vs. West Ham, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Copa de la Liga
El equipo del colombiano Jhon Arias, el Wolverhampton, se enfrentará este martes, en el estadio Molineaux, al West Ham por la segunda ronda de la copa de la liga inglesa. ¡Entérese de los detalles!
02:02 p. m.🕒Minuto 28: Ocasión para el Wolverhampton
01:53 p. m.🕒Minuto 20: No hay un dominador claro del partido
Ambos equipos tratan de adueñarse de la pelota, pero aún no marcan diferencias en las áreas.
01:31 p. m.¡Comenzó el partido!
Wolverhampton 0 - West Ham 0
01:10 p. m.🏟️¡Los 'wolves' se van alistando para darle comienzo al juego!
Yerson Mosquera y Jhon Arias, quienes serán titulares en el partido, ingresan al estadio junto a sus compañeros para alistar los últimos detalles antes del pitazo inicial.
01:06 p. m.🏟️¡Los jugadores del West Ham van llegando al estadio!🏟️
Los futbolistas del equipo visitante ya están pisando el terreno donde jugarán el partido.
12:31 p. m.🔴⚪¡Titular del West Ham!🔴⚪
12:29 p. m.🟠⚫¡Titular del Wolverhampton!🟠⚫
Our team to take on @WestHam in the @Carabao_Cup this evening.— Wolves (@Wolves) August 26, 2025
🐺📋 pic.twitter.com/71l23JXX9z
12:24 p. m.🏟️¡El campo donde se va a jugar el partido espera a sus protagonistas!🏟️
Ya está listo el estadio Molineaux para el choque entre ambos equipos, en busca de un lugar en la siguiente ronda de la Carabao Cup.
12:18 p. m.⏪¿Cómo llega West Ham al partido?⏪
West Ham tuvo una fuerte caída en su estadio contra el Chelsea por un marcador de 1-5, y se ubica en la ultima posición de la liga inglesa.
12:16 p. m.⏪¿Cómo llega Wolverhampton al partido?⏪
El conjunto de Jhon Arias viene de perder en condición de visitante 1-0 frente al Bournemouth en la segunda fecha de la Premier League.
12:12 p. m.🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕
El partido dará inicio a la 1:30 p.m. (hora de Colombia).
12:09 p. m.👋Bienvenidos al partido de Copa de la Liga👋
En la segunda ronda del torneo inglés, Jhon Arias y su equipo intentarán corregir el rumbo y clasificar a la siguiente fase del campeonato.