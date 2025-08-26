Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 🔴 Wolverhampton vs. West Ham, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Copa de la Liga
EN VIVO

🔴 Wolverhampton vs. West Ham, EN VIVO: siga el minuto a minuto en Copa de la Liga

El equipo del colombiano Jhon Arias, el Wolverhampton, se enfrentará este martes, en el estadio Molineaux, al West Ham por la segunda ronda de la copa de la liga inglesa. ¡Entérese de los detalles!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
|
Wolverhampton se verá las caras frente al West Ham por Copa de la Liga
Wolverhampton se verá las caras frente al West Ham por Copa de la Liga
AFP
Gol Caracol
Especialistas en Fútbol
Actualizado agosto 26, 2025 02:02 p. m.
REFRESCAR
  • 02:02 p. m.
    🕒Minuto 28: Ocasión para el Wolverhampton

    En una jugada individual, Jhon Arias amagó a un defensa y lanzó un remate que quedó en las manos del portero Aréola.

  • 01:53 p. m.
    🕒Minuto 20: No hay un dominador claro del partido

    Ambos equipos tratan de adueñarse de la pelota, pero aún no marcan diferencias en las áreas.

  • 01:31 p. m.
    ¡Comenzó el partido!

    Wolverhampton 0 - West Ham 0

  • 01:10 p. m.
    🏟️¡Los 'wolves' se van alistando para darle comienzo al juego!

    Yerson Mosquera y Jhon Arias, quienes serán titulares en el partido, ingresan al estadio junto a sus compañeros para alistar los últimos detalles antes del pitazo inicial.

  • 01:06 p. m.
    🏟️¡Los jugadores del West Ham van llegando al estadio!🏟️

    Los futbolistas del equipo visitante ya están pisando el terreno donde jugarán el partido.

  • 12:31 p. m.
    🔴⚪¡Titular del West Ham!🔴⚪

  • 12:29 p. m.
    🟠⚫¡Titular del Wolverhampton!🟠⚫

  • 12:24 p. m.
    🏟️¡El campo donde se va a jugar el partido espera a sus protagonistas!🏟️

    Ya está listo el estadio Molineaux para el choque entre ambos equipos, en busca de un lugar en la siguiente ronda de la Carabao Cup.

  • 12:18 p. m.
    ⏪¿Cómo llega West Ham al partido?⏪

    West Ham tuvo una fuerte caída en su estadio contra el Chelsea por un marcador de 1-5, y se ubica en la ultima posición de la liga inglesa.

  • 12:16 p. m.
    ⏪¿Cómo llega Wolverhampton al partido?⏪

    El conjunto de Jhon Arias viene de perder en condición de visitante 1-0 frente al Bournemouth en la segunda fecha de la Premier League.

  • 12:12 p. m.
    🕕¿A qué hora se jugará el partido?🕕

    El partido dará inicio a la 1:30 p.m. (hora de Colombia).

  • 12:09 p. m.
    👋Bienvenidos al partido de Copa de la Liga👋

    En la segunda ronda del torneo inglés, Jhon Arias y su equipo intentarán corregir el rumbo y clasificar a la siguiente fase del campeonato.