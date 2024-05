Yáser Asprilla, de lo más 'cotizado' en Inglaterra: tres 'pesos pesados' se pelean por él

En las últimas horas a sonado con fuerza una noticia que involucra directamente a Yáser Asprilla, quien actualmente juega en el Watford de Inglaterra, pero que para este mismo mercado de fichajes podría cambiar de ‘aires’, luego de una gran temporada en la que ha sabido figurar con las ‘abejas’.

Según lo reveló el periodista Luis Fernando Restrepo, en su canal de YouTube, el joven colombiano es tentado económicamente desde territorio árabe. Pero, frente a los ‘coqueteos’ de tres grandes en la Premier League, justo ahí podría estar su futuro.

“Yáser se quiere quedar en la Premier, no se quiere dejar marear por lo de Arabia porque tiene ambiciones de Selección y la Premier es la Premier. Hay equipos interesados en él y entre ellos se ha manejado el Tottenhamy, por qué no, un club como el Arsenal. Esos sería los equipos londinenses que podrían estar a la cacería de Yaser. Pero tampoco no se puede descartar un Manchester United”, reveló el periodista.

No obstante, lo único que sí es cierto hasta ahora, es que Asprilla tendría los días contados en el Watford, club en el que llegó con amplias pretensiones y, a pesar de la falta de minutos, con el tiempo se fue ganando un espacio en el equipo titular, donde actualmente es uno de los inamovibles.

Yaser Asprilla con el Watford - Foto: Getty Images

Publicidad

Y es que, esta información es bien conocida en la interna del club. Así como lo reveló el periodista en su espacio, aunque es poco probable que el ‘cafetero’ decline para jugar al otro lado de mundo, sí que hay ofertas por él para la próxima venta:

“Ya se sabe que Yáser va a salir del club. El director deportivo dijo, ‘empecemos a acostumbrarnos a que Yáser no hará parte del equipo para la siguiente temporada’. Llegó una oferta muy grande de Arabia por él, que es mareante”, complementó Luis Fernando Restrepo.