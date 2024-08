Yoreli Rincón fue presentada como toda una estrella en el Palmeiras femenino

Como toda una estrella, así fue anunciadaYoreli Rincón en el Palmeiras femenino este miércoles 7 de agosto. La talentosa jugadora de nuestro país arriba a las 'verdes' de la ciudad de Sao Paulo procedente de Atlético Nacional.

La oriunda de Piedecuesta, Santander, es considerada una de las mejores jugadoras de nuestro país y en el club brasileño tendrá la oportunidad de una nueva experiencia internacional en su brillante carrera deportiva.

"¡Tú preguntaste y lo anuncié! ¡La mediocampista Yoreli Rincón llegó para sumarse al plantel de Palmeiras! ¡Sea bienvenida!", se leyó en el particular trino de la entidad brasileña en 'X', antes 'Twitter'. La misma fue acompañada por una serie de fotografías de la '10' 'cafetera'.

Precisamente en Palmeiras femenino, Yoreli usará el número '10' en su espalda y confía en dar lo mejor de su fútbol al servicio de la escuadra.

Yoreli Rincón fue presentada como nueva jugadora del Palmeiras femenino. @Palmeiras_FEM

Prepara para el reto

Precisamente, la futbolista, de 31 años, generó sus primeras declaraciones con los medios oficiales del club. Se mostró lista para este reto en su carrera deportiva. En la Copa Libertadores femenina realizada en nuestro país, el 2023, Yoreli Rincón enfrentó al que hoy día en su nuevo club con Atlético Nacional.

"Me he enfrentado varias veces al Palmeiras y he visto la calidad de las jugadoras. El equipo es grande, el más grande de América, y para mí es un sueño y un orgullo haber recibido una oferta del club. Las expectativas son muy altas, quiero ser campeona del Campeonato Paulista y del Campeonato Brasileño y tener un año maravilloso. Estoy preparada para asumir este reto, aportar mi experiencia en el fútbol femenino y aprender de las chicas y del cuerpo técnico. ¡Espero darle una alegría a la afición!", dijo la exjugadora del Inter de Milán femenino a la web oficial del club brasileño.

Rincón Torres ya estuvo en el fútbol femenino de Brasil en el 2012, luciendo los colores del XV Piracicaba, y en el 2019, perteneció a las filas de Iranduba.

Yoreli también tuvo buenas presentaciones con la Selección Colombia y logró disputar la Copa América en 2014 y 2018, los Juegos Panamericanos (2011 y 2015), el Mundial femenino de mayores en 2011 y 2015; los Juegos Olímpicos (2012) y el Mundial Sub-20 en 2010.

En Colombia, además de Atlético Nacional, jugó en Junior, Patriotas y Atlético Huila, con el conjunto 'opita' logró levantar el trofeo de la Copa Libertadores 2018. A su vez, ha militado en ligas como la de Suecia, Italia, Estados Unidos y Noruega.