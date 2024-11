Cómo quedó la tabla de posiciones con la caída de Argentina, que aplazó ida al Mundial

A primera hora, Venezuela empató 1-1 de local con Brasil , resultado que dejó a los ‘patriotas’ con 12 puntos peleando aún por asistir a la Copa del Mundo, mientras que los del país de la samba llegaron a 17 y se afianzaron en el lote de arriba.

Posteriormente, Argentina cayó 2-1 en su visita a Paraguay y con 22 unidades aún no alcanza el límite teórico de 24 puntos para ir al Mundial, pese a que tiene prácticamente garantizada la disputa del repechaje.

Entre tanto, la escuadra guaraní completó 16 unidades y se consolidó en la zona de acceso directo al campeonato de 2026. Finalmente, Ecuador goleó en casa a Bolivia y con 16 puntos continuó aspirando a una plaza directa.

La jornada se completará el viernes 15 de noviembre con los choques entre Uruguay y la Selección Colombia , en Montevideo, y el clásico del Pacífico entre los coleros Perú y Chile, en Lima.

Hay que recordar que los 6 primeros van la Copa Mundial, que el séptimo deberá afrontar la repesca y que los 3 últimos quedarán eliminados.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Suramericana, fecha 11

Así, marcha la clasificación:

1. Argentina: 22 puntos

2. Colombia: 19

3. Brasil: 17

4. Uruguay: 16

5. Ecuador: 16

6. Paraguay: 16

7. Venezuela: 12

8. Bolivia: 12

9. Perú: 6

10. Chile: 5

Resultados, fecha 11

● Venezuela 1-1 Brasil

● Paraguay 2-1 Argentina

● Ecuador 4-0 Bolivia

● Noviembre 15: Uruguay vs. Colombia

● Noviembre 15: Perú vs. Chile

Fecha 12, martes 19 de noviembre

● Bolivia vs. Paraguay

● Colombia vs. Ecuador

● Argentina vs. Perú

● Chile vs. Venezuela

● Brasil vs. Uruguay