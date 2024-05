Conmebol reprogramó juegos de Libertadores y Sudamericana, aplazados por inundaciones en Brasil

La Conmebolinformó este domingo 12 de mayo sobre la reprogramación de dos partidos de la Copa Libertadores y dos de la Copa Sudamericana, que fueron aplazados días atrás debido a las lluvias e inundaciones que han azotado el sur de Brasil.

Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol confirmó que el partido de la Libertadores entre el club Huachipato y el brasileño Gremio finalmente se disputará el 4 de junio, en el Estadio Huachipato, de la ciudad chilena de Talcahuano, a las 20.00 hora local (00.00 GMT del día siguiente).

El cotejo entre los dos equipos del Grupo C por la fecha cuatro no pudo concretarse y fue aplazado debido a la declaratoria de emergencia emitida el pasado 2 de mayo por el estado Rio Grande do Sul, por las intensas lluvias que han dejado prácticamente aislada a la capital Porto Alegre.

Asimismo Gremio, colista provisional del grupo con tres puntos, podrá concretar su encuentro con Estudiantes de La Plata, el 8 de junio, en un estadio que aún está por definir.

Los juegos de la Copa Sudamericana

En cuanto a la Copa Sudamericana,la Conmebol reprogramó el partido del Grupo C entre club Internacional de Brasil con Real Tomayapo para el 4 de junio, en el Estadio IV Centenario de la ciudad boliviana de Tarija, a las 20.30 hora local.

Rafael Santos Borré celebra con Internacional Foto: Internacional

Igualmente, Internacional jugará con Delfín de Ecuador, el 8 de junio, aunque no se ha informado la sede.

Tanto la Copa Sudamericana como la Copa Libertadores se encuentra en la fase de grupos, con el objetivo de conocer los equipos que seguirán hacia la nueva etapa de los octavos de final.

Los clubes colombianos que están en competencia son junior de Barranquilla y Millonarios en la Libertadores, mientras que en la Sudamericana, hacen lo propio Independiente Medellín y Alianza FC.

El 'tiburón' lidera el grupo D con seis puntos, tras cuatro jornadas disputadas. Y su próximo reto será contra Liga de Quito, en Ecuador, el día martes 14 de mayo, a partir de las 5:00 de la tarde.