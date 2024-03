"A América verlo así es triste, pero por su historia y sus jugadores deber salir de esa situación"

Una de las máximas figuras de la clasificación de Alianza FC a la fase de grupos de la Copa Sudamericana fue Emerson Batalla.Fue él quien estuvo encargado de meter un tremendo golazo que ayudó a abrir el marcador a favor de los suyos contra el América de Cali, equipo que terminó por caer con un marcador de 2-1 y perder la posibilidad de jugar el torneo continental.

Pues bien, luego de haberse consagrado como uno de los jugadores más importantes del partido mencionado, el tumaqueño pudo hablar de lo logrado, además de dar su punto de vista del mal momento que vive la 'mechita', tanto en el ámbito local, como en el internacional, bajo el panorama de que Batalla es un gran hincha del club, además que sus primeros pasos en el fútbol profesional fueron vistiendo la camiseta 'escarlata'.

De hecho, sin perder el tiempo, decidió opinar sobre el rendimiento actual del América, sin dejar de lado el hecho de que siente cierta tristeza por lo que está teniendo que pasar el equipo caleño. "Creo que es un poco triste ver al América en esa situación, pero sé y creo que van a cambiar lo que pasa ahora mismo. América es un equipo de muy buenos jugadores, que por su historia y por su gente tiene que salir de esa. Ojalá puedan revertir lo actual, por el bien de toda su hinchada", fueron las palabras del jugador de Alianza FC en exclusiva para 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Y aunque la situación lo ameritaba, asegura que la celebración de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana la tomó con tranquilidad, también por el hecho de haber sido contra el América, aunque aseguró que con el golazo marcado, no pudo evitar la emoción. "Para mí fue algo tranquila la celebración. Era algo especial, pero fue más por el ímpetu del gol y lo que significaba, pero no fui de celebrarlo con el alma. Pero revancha o algo así en contra del América, no, para nada", quiso dejar en claro Batalla.

Otras declaraciones de Emerson Batalla

¿Qué significa la clasificación para Alianza FC?

"Fue un partido muy importante y un partido aparte y demostramos de qué somos capaces. Las cosas, a veces, no salen de la mejor manera y demostrarlo contra América fue el escenario perfecto para hacerlo. Creo que también desde lo económico es un punto a favor para el club del partido era muy importante para el club su historia y desde que llegué acá me hablaron de que es terra el partido del semestre y es un beneficio muy grande para el club y para los jugadores también"

¿Qué viene para Alianza FC, luego de la clasificación a fase de grupos de Copa Sudamericana?

"Estamos enfocados en ir a Cali y seguir metiéndonos en la pelea de meternos a los ocho y concentrarnos en la liga mientras empieza la Copa Sudamericana y poder estar en la fiesta de los ocho, que sería otro paso muy importante para nosotros".