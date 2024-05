¿Courtois o Lunin para tapar en la final de Champions?; el dilema de Carlo Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció que elegir entre el belga Thibaut Courtois y el ucraniano Andriy Lunin para ser el arquero titular en la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund es "una decisión difícil" ya que "ambos merecen jugar".

"Es una decisión muy difícil porque ambos merecen jugar la final. Lunin porque ha hecho una temporada fantástica, hoy (lunes) tiene fiebre pero se va a recuperar para el sábado, y Courtois porque ha vuelto de su lesión y es el mejor arquero del mundo. El debate me gusta mucho, así que en esta semana que no tengo nada que hacer, me gusta escucharlo", dijo en rueda de prensa.

Ancelotti también ponderó la evolución del brasileño Vinícius Junior. "El trabajo que hemos hecho con Vinícius ha sido un trabajo bien hecho. Tiene un gran talento y le ha añadido gran calidad de movimientos sin balón. Lo hace mejor, se desmarca mejor. Ha progresado mucho y sigue progresando. Él está más focalizado en los premios colectivos que en los individuales, está focalizado en ganar otra Champions con el Real Madrid que en los premios individuales", señaló.

Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, en sesión de entrenamiento. THOMAS COEX/AFP

Publicidad

También ensalzó a un Toni Kroos que disputará su último partido con el Real Madrid en la final de la Champions

"Es el último partido de Kroos. Ojalá pueda terminar su carrera con el Real Madrid con una Champions. A nivel individual se lo merece. Pero su carrera no depende de esta Champions. Ha sido un jugador fantástico, ya ha entrado en la historia del Real Madrid. Terminar con una Champions sería lo máximo, fantástico; pero él ya está en la historia del fútbol", declaró.

Publicidad

Además, no dio pistas sobre si Nacho Fernández, el capitán, seguirá una temporada más en el Real Madrid. "Nacho lo único que me ha dicho es que hablamos después de la final y le he dicho que me llame por teléfono porque estaré de vacaciones", apuntó.

El técnico italiano dio además opciones de participar en la final de la Champions al turco Arda Güler, quien ha marcado seis goles esta temporada en seis disparos a portería. "Obviamente puede jugar. Ha mostrado en los últimos partidos la calidad y el talento que tiene. Puede ser útil durante el partido. Tiene una racha goleadora con 100% de acierto y es una opción que tenemos", explicó.

El preparador madridista destacó la actitud positiva de sus futbolistas ante las lesiones como una de las claves de la temporada.

“La actitud y el compromiso han sido la llave para salir de todos los problemas que hemos tenido. Ahora todo se olvida, pero nosotros recordamos la lesión de Courtois, MIlitao, Alaba, la baja de Vinícius para dos meses, de Bellingham, Camavinga, Tchouaméni… a pesar de todo esto, el compromiso y la actitud, y la calidad, nos han permitido hacer una temporada fantástica", destacó.

Publicidad

“Cuando se lesionó Courtois pensamos que teníamos a Lunin y fichamos a Kepa, que ha sido un fichaje muy bueno, ha aportado mucho en el vestuario; ha sido muy importante. Nadie pensó que podíamos tener un problema, los jugadores se han adaptado mucho porque nunca han pensado que teníamos un problema", amplió el DT italiano al servicio del club 'merengue'.

Jugadores del Real Madrid despidieron a Toni Kroos. JAVIER SORIANO/AFP