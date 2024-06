Cristiano Ronaldo dejó sentado a un rival, en la Eurocopa: amague, velocidad y mucha clase

Cristiano Ronaldo está decidido a darle una nueva alegría a su país. Cada vez que se pone la camiseta de Portugal y salta a una cancha, se transforma, mostrando su mejor versión. Prueba de ello fue lo hecho este sábado 22 de junio, en el triunfo 3-0 sobre Turquía, en el estadio Signal Iduna Park, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Eurocopa. ¡Quiere el título!

Si bien no se reportó en el marcador, provocó el autogol del rival, en el 2-0 parcial, tras una presión alta, y dio la asistencia para que Bruno Fernandes pusiera el 3-0 definitivo. Pero eso no fue todo. Como en los viejos y fiel a su estilo, con magia y calidad, realizó una jugada que no pasó desapercibida y ha dado de qué hablar a lo largo y ancho del mundo por su clase.

Se jugaba el minuto 14, cuando Cristiano Ronaldo se hizo con la pelota por la banda derecha, encaró y, con una bicicleta, sentó a un rival. Abdülkerim Bardakcı fue quien sufrió con la buena acción del 'astro luso', ya que terminó en el suelo y sin poder hacer nada para evitar la incursión ofensiva. De inmediato, hubo reacciones, aplaudiendo al 'Comandante'.

Cristiano Ronaldo, futbolista de la Selección de Portugal. Foto: AFP

Vea la jugada de Cristiano Ronaldo sobre Abdülkerim Bardakcı, en Portugal vs. Turquía, por la Eurocopa

¡Cristiano Ronaldo, como en los viejos tiempos! ¡Jugada TOP y marca registrada de CR7!



📺 Toda la UEFA #EURO2024 por #StarPlusLA | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/OYnIbRKf2J — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2024