Cristiano Ronaldo estuvo irreconocible en Al Nassr vs. Kawasaki Frontale; se burlan de él

El Al Nassr saudí del portugués Cristiano Ronaldo se quedó a las puertas de la final de la Liga de Campeones asiática tras perder en casa por 2-3 en semifinales este miércoles ante el Kawasaki japonés.

El cuadro nipón se enfrentará al Al Ahli saudí, que venció el martes al Al Hilal por 1-3, en la final que se disputará el 3 de mayo en la ciudad de Yeda (Arabia Saudí).

El Al Nassr, dirigido por el italiano Stefano Pioli, está eliminado de la Copa del Rey de Campeones (Arabia Saudí), eliminado de la Liga de Campeones y es tercero en la competición doméstica con 60 puntos, ocho menos que el líder Al Ittihad, a falta de cinco jornadas por disputarse.

Cristiano Ronaldo quedó eliminado con Al Nassr en la Champions League de Asia. Getty

Y precisamente en el partido de este miércoles, Cristiano Ronaldo no estuvo fino, no marcó la diferencia y en las redes sociales ahora se hace eco de una acción en los minutos finales, cuando no impactó un balón en el área chica, cuando ya muchos hinchas de Al Nassr estaban listos para celebrar en las gradas.

Esto le ha traído críticas y hasta burlas al astro portugués, que salió visiblemente molesto de la cancha.