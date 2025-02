Cristiano Ronaldo se la tiró de frente a Lionel Messi; echó 'vainazo' y menospreció la MLS

En una entrevista exclusiva con el periodista Edu Aguirre,Cristiano Ronaldo habló de todo un poco y, evidentemente, como uno de los temas de charla se puso en conversación la comparación entre el fútbol árabe y la MLS, de Estados Unidos.

"Cuando tomé la decisión de venir a Arabia no pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que en uno o dos años la liga sería muy top, como es ahora. La gente no sabe, opina y habla demasiado. Me da pena porque es una realidad diferente cuando la gente habla de Arabia y cuando habla de Estados Unidos. ¿Es peor liga la MLS? Obvio, pero como es Arabia se menosprecia. De igual manera, como sé que la gente no sabe de lo que habla, solo por los que están aquí hay que darle valor", indicó de entrada el ‘bicho’, dejando contundente mensaje sobre la liga de Lionel Messi.

Sumado a eso, Cristiano Ronaldo contó reveladores detalles de lo que sido su experiencia por Arabia Saudita, donde llegó como una de las grandes ‘estrellas’ y, hasta el momento, ha cumplido por lejos: “Ya van a ser dos años desde que estoy aquí y me está gustando mucho la experiencia, me gusta vivir aquí, a mi familia también. Siempre en mi vida he tenido desafíos, desde que salí a los 12 años de Madeira, no me intimidan los grandes retos, me gustan”.

Cristiano Ronaldo responde: ¿liga árabe o la MLS? pic.twitter.com/M6uqYJ3Wsv — Adolfo Quinteros (@AAQuinteros10) February 3, 2025

“Ir a Arabia no era el mismo pensamiento que jugar en Europa, pero no me quitó el sueño. Sabía cómo era la liga aquí, en el fútbol se sabe de todo. Era un rumbo diferente en mi vida y me gusta mucho", agregó el portugués sobre su llegada a Al Nassr.

Publicidad

*Otras declaraciones de Cristiano Ronaldo?

¿Cuál es su mentalidad en el fútbol árabe?

"Salí de casa joven, vi países, culturas,por eso para mí no fue difícil. Sólo necesito estar con mi familia, con mis hijos y Georgina. Tener todo lo que una familia puede tener para estar bien: educación, seguridad, buenos colegios, buena casa; una parte de mi vida es el fútbol y si el fútbol va bien mi familia también".

Publicidad

¿Cómo trabaja a nivel individual en Al Nassr?

"Todavía me levanto con ganas de entrenar y jugar partidos. Quizás un pelín menos que antes, pero es mi pasión, me gusta hacer lo que yo hago. Me cuesta, pero voy. ¿Crees que voy al gimnasio todos los días con ganas? No, pero hay un compromiso y voy".