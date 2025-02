Cristiano Ronaldo y su pataleta, tras expulsión de Jhon Durán con Al Nassr contra Al Ettifaq

Al Nassr tuvo un final de partido para el olvido. Este viernes 21 de febrero, en el Al Awwal Park, recibió a Al Ettifaq, por la fecha 21 de la Liga de Arabia Saudita, y perdió 2-3. La última anotación del rival llegó al minuto 89, por intermedio de Georginio Wijnaldum, mientras que el anterior tanto había sido en propia puerta de Mohammed Al-Fatil, al 82'. En menos de 10 minutos, le dieron vuelta al marcador a los dirigidos por Stefano Pioli y, como si fuera poco, se quedaron con 10 jugadores, por la expulsión de Jhon Jáder Durán , lo que desató la molestia de Cristiano Ronaldo.

El delantero colombiano le dio un golpe en la cabeza a Abdulellah Al-Malki, quien cayó al suelo y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja. De inmediato, el portugués se enojó y lanzó el balón hacia la zona de los bancos. Pero eso no fue todo y, además, 'CR7' le reclamó de manera airada al cuarto juez y también al central. Y es que no estaba de acuerdo con la decisión que tomaron con el 'cafetero' y menos con la pérdida de tiempo que se estaba presentando en el remate del compromiso, teniendo en cuenta que Al Nassr necesitaba revertir la situación como fuera.

Finalmente, Al Nassr no pudo hacer nada y se quedó con las manos vacías, cediendo más terreno en la tabla de posiciones. Ahora, están en la cuarta plaza, con 44 puntos, producto de 13 victorias, cinco empates y tres derrotas; además, una diferencia de gol de +23, tras marcar 45 y recibir 22. Al Ittihad es líder, sumando 52 unidades, pero un partido menos con relación al equipo donde están Jhon Jáder Durán, Cristiano Ronaldo y comapñía. Por último, Al Ettifaq llegó a los 28 puntos, en el octavo lugar, y con -4 en su diferencia, tras ocho triunfos, cuatro igualdades y nueve caídas.