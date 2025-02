El Bournemouth y una jugada de no creer contra el Liverpool de Luis Díaz: ¡véala!

Liverpool es más líder que nunca en la Premier League, esto tras conseguir una nueva victoria 0-2 sobre el Bournemouth en el Vitality Stadium.Pese a que el equipo donde milita Luis Díaz se impuso a su rival de turno , las 'cerezas' no se la pusieron del todo fácil a los 'reds', tanto así que estrellaron un par de pelotas en el palo. Además, de tener una jugada de no creer que no terminó en el fondo de la red.

La jugada en cuestión sucedió al minuto 70 y el Liverpool ganaba 0-1. Jugada rápida de las cerezas, en el mediocampo la bajó bien Justin Kluivert quien habilitó a Marcus Tavernier, que posteriormente sacó un remate y la pelota dio en el palo. En el rebote, la esférica le quedó a Kluivert, quien conto el arco en frente, definió muy mal.

En las gradas del Vitality Stadium, los hinchas presentes se agarraron la cabeza.

Vea acá la jugada de gol que se perdió el Bournemouth contra el Liverpool de Luis Díaz:

