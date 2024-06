El compañero de Jhon Durán en Aston Villa, que no irá a la Copa América a último momento

La Copa América 2024 se acerca cada vez más pero en este certamen internacional habrá algunas ausencias de figuras del fútbol mundial, como en el caso de un compañero de Jhon Durán en el Aston Villa.

Tras no estar en la lista de convocados para el certamen internacional en Estados Unidos, y a pesar de ser la estrella de su selección, se confesó y dio los motivos de su no asistencia al torneo.

“No es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a la selección, porque no son muy profesionales. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la Federación”, aseguró Leon Bailey, jugador del Aston Villa en ‘Let's Be Honest’.

Y es que el oriundo de Kingston dio más detalles al contar que ni siquiera les dan los implementos deportivos para entrenar y disputar las competencias oficiales.

“Cuando digo que no hay profesionalidad, me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta. Esto es ridículo. Cuando voy allí, siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”, concluyó.

Leon Bailey es la estrella de Jamaica, ya que con 26 años es el jugador de mejor presente y en un club importante y protagonista de Europa como el Aston Villa. Además, el atacante comenzó el Genk, de Bélgica, y también pasó por el Bayer Leverkusen, de Alemania.

De hecho, en el cuadro de Birmingham, El habilidoso atacante jamaiquino es el que tiene el puesto de titular por encima del colombiano Jhon Durán.

¿Cuáles son las rivales de Jamaica en la Copa América?

El combinado de los 'reggae boyz' está instalado en el grupo B junto a México, Venezuela y Ecuador.