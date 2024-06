El impresionante récord que consiguió Florentino Pérez, tras ganar la Champions League

Después de superar en número los 33 títulos que el Real Madrid conquistó con Santiago Bernabéu en la presidencia, Florentino Pérez también dejó atrás con su séptima Champions League como máximo dirigente del club blanco, las seis Copas de Europa con las que hizo historia Bernabéu.

Con Florentino Pérez como presidente, el Real Madrid alcanza 35 títulos bajo su gestión. En Londres logró su séptima 'Champions', el mismo número de Ligas con la conquistada esta campaña, junto a cinco Mundiales de Clubes, una Intercontinental, cinco Supercopas de Europa, tres Copas del Rey y siete Supercopas de España.

En el año 2000 Florentino Pérez se convertía en presidente del Real Madrid y tardaba dos años en hacer realidad su sueño de ganar la Liga de Campeones, consiguiendo la novena en 2002. Desde que regresó al cargo en su segunda etapa en 2009, su leyenda no ha parado de crecer con grandes éxitos en la competición de mayor prestigio.

Tras conquistar cuatro 'Champions' en cinco años, superando al Atlético de Madrid en 2014 y 2016, al Juventus en 2017 y a Liverpool en 2018 y 2022, la decimoquinta llegó en Wembley ante el Borussia Dortmund corando una campaña en la que el Real Madrid también conquistó LaLiga y la Supercopa de España.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid Foto: AFP.

Publicidad

Los entrenadores que impulsaron el éxito con Florentino como presidente fueron Vicente del Bosque, Zinedine Zidane ganando tres consecutivas y Carlo Ancelotti, vencedor de tres 'Champions' en dos etapas.

"Estoy emocionado por ver a todos los aficionados que hay aquí y en el mundo. Eso cuenta, llevan en volandas a los jugadores hasta el triunfo. No hemos hecho una buena primera parte, pero hemos dicho "ahora" y no dudaba de nuestra victoria. Esto es el punto de partida para intentar ganar la decimosexta. Es la historia del Real Madrid. Estamos muy contentos, hemos ganado también la Liga y seguro que los aficionados están muy satisfechos. Todos son amigos, gran ambiente en el vestuario, no hay problemas porque no los dan", dijo.

Publicidad

"Estamos muy contentos porque ganar una Champions no es fácil. El Madrid en esta competición tiene una historia de amor, de toda la vida, entre la 'Champions' y el Real Madrid que todo el mundo conoce. Se motiva más, crece, lucha y al final somos dignos merecedores de esta copa", añadió.