El jugador que Juan Manuel Lillo recuerda y por el que llora: lo confesó Pep Guardiola

Manchester City visitará este martes al Slovan Bratislava, por la fecha 2 de la Champions League, en un duelo inédito para el equipo eslovaco, que se ilusiona con vencer al poderoso elenco inglés. Y en la previa a este duelo habló Pep Guardiola y allí se refirió a Juan Manuel Lillo , su ayudante en el cuerpo técnico.

Y es que el español, actual asistente del reconocido DT, y con pasado en el fútbol colombiano en Millonarios y Nacional, se emocionó y hasta lloró por algo que recordó en las recientes horas.

Cuando a Pep Guardiola le preguntaron si conocía algo del fútbol eslovaco, antes del duelo contra Slovan Bratislava, dejó una revelación que tenía que ver con Juan Manuel Lillo.

“Recuerdo que había un futbolista increíble que falleció en un accidente, Peter Dubovsky. Lo hablaba con ‘Juanma’ Lillo, porque era jugador suyo. Casi llora recordándolo porque era una persona encantadora y por la tristeza de su fallecimiento que fue terrible”, contó el DT del Manchester City.

Pero además, de eso, le cuestionaron si sabía algo más del campeonato y de su rival de este martes en la Champions League, y allí Pep Guardiola fue más sincero.

“Por desgracia en Inglaterra no tenemos los derechos de la liga eslovaca, así es que no he podido ver mucho. Los vi contra Celtic y aunque el resultado no fue bueno, no tienen miedo de jugar y probar cosas”, agregó el flamente técnico del Manchester City.

Lo cierto es que el Slovan Bratislava tendrá una dura prueba este martes, así como lo tuvo en la primera fecha de la Champions League, donde cayó goleado 5-1 a manos del Celtic, de Escocia.

El club eslovaco también tendrá que enfrentarse al Girona, Dinamo Zagreb, Milan, Atlético de Madrid, Stuttgart y Bayern Múnich.

Slovan Bratislava vs Manchester City EN VIVO, hora y dónde ver el partido de Champions League:

Fecha: martes 1 de octubre de 2024

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Teheiné Pole (Eslovaquia)

Transmisión: ESPN / Disney Plus