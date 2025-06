El negocio de Mateus Uribe, volante de Nacional, en el que Colombia es líder en exportaciones

Hablar de Mateus Uribe es referirse a un jugador de amplia trayectoria en clubes como Envigado, Tolima, Nacional, a donde regresó para la presente temporada, América de México, Porto de Portugal y Al Saad, de Catar. Además de su presencia en la Selección Colombia, en Eliminatorias, Copa América y en el Mundial de Rusia 2018.

A sus 34 años, el mediocampista antioqueño no solamente se encuentra pensando en presente, sino también a futuro y desde hace un tiempo hizo su incursión en el mercado del caballo de paso fino, con su criadero 'Villa Estonia'.

De esa forma, a Uribe es habitual verlo participar en ferias y exposiciones, especialmente en el departamento de Antioquia, en donde se encuentra residenciado junto a su esposa y sus hijos.

Así, recientemente, el nacido en Medellín se dejó ver en una feria y habló con Luisa Posada, por ese gusto que le ha encontrado a un sector con el de los caballistas, que tiene un prestigio a nivel internacional por la exportación de semén equino e igualmente de los propios animales.

Mateus Uribe montando a caballo Ig: matheus_uribe

"Contento de estar disfrutando de los caballos, la verdad es que siempre me han encantado los caballos, es un mundo muy profesional, al que he entrado gracias y de la mano del Criadero San Isidro, que me han abierto las puertas, he aprendido muchas cosas y disfrutando de esta pasión", dijo inicialmente Mateus Uribe.

"A uno lo ponen feliz este tipo de encuentros, de ferias, en el que se enaltece el caballo de paso fino colombiano, hay una gran admiración por todo esto", agregó el reconocido futbolista.

Cabe indicar que el jugador de los 'verdolagas' no desaprovechó para hablar de algunso de sus ejemplares más valiosos, con los que 'Villa Estonia' dijo presente en una feria. "Nosotros tenemos a Antídoto y a nuestra yegua Donante de Fantasía, además de que tuvimos a todas las crías de Antídoto. Contentos por poder aportar y estar en este mundo del caballo de paso fino colombiano".