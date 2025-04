"Mi mejor sueldo acá no fue en Nacional; otro club me pagó 32 millones mensuales"

Iván 'Champeta' Velásquez jugó en el fútbol profesional, en Colombia y en el exterior, entre el año de 1999 y 2013. Desde muy niño, en su natal Cartagena, siempre mostró ese amor por el balón, más allá de haber jugado baloncesto, béisbol y un par de modalidades deportivas más; en su vida todo ha girado alrededor del balón.

Un repaso por algunos momentos de su carrera los hizo el otrora delantero en una charla abierta y sincera con Gol Caracol, que lo tuvo como invitado en la sección el 'Anecdotario'.

¿Cómo empezó a jugar?

"Desde pequeño jugaba. Estuve en otros deportes, pero al final el que me generaba pasión era el fútbol. Y mira, que con el tiempo se convirtió en todo".

¿Es cierto que estuvo en Millonarios?

"Sí. Yo fui a probarmeen Millonarios en divisiones menores, para ese entonces esta en el colegio, iba a hacer once grado. Y pues hablé con mis padres, les dije que en el club no daban el colegio; entonces me dijeron que me fuera para Cartagena, que primero terminaba y después venía lo demás".

¿Y cómo hizo para llegar al profesionalismo?

"De un momento a otro me vi en Buga jugando la Primera B y comencé a hacer goles. Ahí me fui a Girardot también en el ascenso, me compra Tolima y me presta a Cooperamos Tolima. Y así, hasta llegar a Santa Fe que fue mi primer equipo en la profesional".

¿Qué me dice si le digo Santa Fe?

"Santa Fe fue mi primer equipo profesional, tengo un cariño muy especial, ahora que estoy trabajando con Fortaleza y estando en Bogotá volví a acordarme de muchas situaciones acá en Bogotá. Vine a Santa Fe y me costó entrar, era muy intermitente. En el 2000 ya llegué al Tolima, no era titular, llegó un cuadrangular para pasar a finales y era cuarto delantero por detrás de Elson Becerra, de Hugo Arrieta, de Ramón Antonio Moreno y a uno le dio gripa, el otro se lesionó; ahí la cogí y no la volví a prestar más. A partir de ahí, construí una historia, una carera linda por delante".

¿Hizo m

uchos goles, tiene la cuenta de ese apartado?

"Sí, claro. Los goles la vida misma, por eso me identificaba en el fútbol. Es difícil hacer 163 goles, eso es motivo de orgullo, hacer gol es como cumplir años porque todo el mundo te felicita, ve tus foto, hablan de ti. Es lo máximo y siempre se anotaron bastantes. Ahora mira que no es tan fácil".

Los goleadores son los que más cobran, quedó hecho usted...

"Sí, claro. Se ganaba bien".

¿Nacional fue el equipo en el que más cobró?

"No, no fue en Nacional. En Atlético Huila en el 2010 me pagaron 32 millones de pesos mensuales, eso era plata. Y para Huila también creo que era un dinero importante".

Vea acá la entrevista completa de 'Champeta' Velásquez con Gol Caracol