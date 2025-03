En Paraguay se agrandan de buenos resultados en Colombia; están positivos

La Selección de Paraguay llega con la camiseta hincha de Barranquilla luego de mantenerse invicto bajo la era del director técnico Gustavo Alfaro. Los guaraníes son quintos en la tabla, por encima de Colombia y solo tienen en mente hacer un buen partido en el estadio Metropolitano.

En rueda de prensa, el estratega argentino manifestó la racha positiva es la carta de presentación de la 'Albirroja'. "Los triunfos, ¿para qué sirven? Para incrementar confianza y para reafirmar las convicciones, para eso sirven los triunfos. Entonces esto incrementa nuestra confianza y reafirma nuestras convicciones", dijo de entrada.

En ese mismo orden de idea, Alfaro dio un claro ejemplo del momento futbolístico que viven sus dirigidos, exponiendo la acción del gol contra Chile. "Para intentar una pelota parada que la quisimos hacer en el principio del partido y no nos salió, intentarla después a los 25 minutos del segundo tiempo y que salga. Eso es confianza, eso es seguridad y reafirmar las convicciones para decir este es el camino que tenemos que recorrer, para nada más", agregó.

Así fue la formación de la Selección Paraguay contra Chile, por las Eliminatorias. Eurasia Sport Images/Getty Images

Eso sí, Alfaro tiene claro que así como tienen sus virtudes, también deben cuidar sus debilidades, las cuales pueden ser explotadas por Colombia. "Sí demostramos que somos un equipo complejo, que tiene sus capacidades, que tiene su talento, que tiene sus recambios, que tiene sus fortalezas, pero también como todo el mundo, tenemos nuestro costado", analizó.

Por último, el entrenador argentino se mantiene concentrado y con la premisa de que todavía no ha ganado nada y que todo es un paso a paso. "La única manera de que la cabeza no se vaya más allá de la altura de los hombros es tener los pies sobre la tierra. Si yo me creo todo lo que se dice lo más probable es que me peguen un cachetazo y me tiren al piso", concluyó.

Solo queda esperar como se desarrollará el partido de este martes 25 de marzo. Si Colombia se logra imponer de local y retoma el camino o Paraguay da otra sorpresa y se pone como candidato a clasificar al Mundial de 2026.