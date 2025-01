"Es ridículo que se juegue el Sudamericano Sub-20 de Venezuela en un país que no respeta libertades"

En el calendario de la Conmebol todo está pactado para que el próximo 23 de enero de 2025, comience el Campeonato Sudamericano Sub-20 en Venezuela. Sin embargo, en los últimos días se han dado diferentes versiones sobre lo que podría suceder con esta competencia, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el país vecino, a nivel político.

Esto ha llevado a que se empiece a considerar cómo y dónde se va a disputar esta importante competencia, que entregará cupos al próximo mundial de la categoría juvenil. "Hay monitoreo general de la situación en todos los contextos, todas las áreas involucradas", fue la información que llegó por parte de algunas partes de Conmebol al diario ‘Clarín’.

Aunque en principio, se había hablado que la Selección Argentina podría no viajar hasta tierras venezolanas, el pasado miércoles, el jefe de Prensa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Nicolás Novello, ratificó este miércoles que la Albiceleste participará del Sudamericano Sub-20.

Sin embargo, dentro de algunos miembros del Gobierno de Javier Milei se ha manifestado la molestia e inconformidad con que laSelección de Argentina esté presente en ésta competencia. La más reciente manifestación fue la que hizo Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación.

Este mandatario pidió "activar gestiones" para pedir la suspensión del torneo. "Yo no creo que se pueda poner por delante el fútbol ante una situación política tan trascendente. A mí me parece un poco ridículo que se vaya a jugar un campeonato internacional de fútbol en un país que no respeta las libertades y que además, como en el caso de la Argentina, pone en riesgo la libertad de nuestros jugadores", señaló en declaraciones a 'Radio Mitre'.

Colombia podría organizar el Sudamericano Sub-20 de Venezuela

Así lo dio a conocer el periodista Javier Hernández Bonnet en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, en donde señaló que hay afán de diferentes sectores por saber dónde se jugará y ante dicha situación Colombia apareció como una solución viable.

“El dueño de los derechos televisivos ha estado en comunicación permanente con la Conmebol y una de las alternativas que habían hablado era una segunda sede, una sede de reserva, que sería Chile, y surgió el rumor de que Colombia también podría serlo”, reveló en principio.