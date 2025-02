Espanyol vs. Athletic estuvo detenido por insultos racistas al jugador Maroan Sannadi

🗣️ @Williaaams45, delantero del @AthleticClub, sobre lo ocurrido en el RCDE Stadium: "No pueden pasar este tipo de cosas, no debe empañar a la afición del @RCDEspanyol. Es una lástima".



❌ El racismo no tiene cabida en nuestros estadios. pic.twitter.com/ide702S6B1