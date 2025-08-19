Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Fluminense vs. América, EN VIVO HOY: siga el partido de Copa Sudamericana, ONLINE
EN VIVO

🔴 Fluminense vs. América, EN VIVO HOY: siga el partido de Copa Sudamericana, ONLINE

En el estadio Maracaná, de la ciudad de Río de Janeiro, América busca dar vuelta al marcador (perdió 1-2 en la ida) contra 'Flu', que no cuenta con Germán Cano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
|
América de Cali enfrenta a Fluminense, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025
América de Cali enfrenta a Fluminense, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025
Getty Images
Gol Caracol
Especialistas en Fútbol
Actualizado agosto 19, 2025 04:51 p. m.
REFRESCAR
  • 04:51 p. m.
    😔 Germán Cano, baja sensible en Fluminense
    Germán Cano en la final de la Copa Libertadores.
    Germán Cano en la final de la Copa Libertadores.
    Foto: AFP

  • 04:38 p. m.
    🗣️ Hinchas de América se ilusionan con la remontada

  • 04:37 p. m.
    🔥 Convocados de América de Cali para enfrentar al 'Flu'

  • 04:36 p. m.
    🧐 Convocados de Fluminense vs. América de Cali

  • 04:35 p. m.
    ⚽ ¿Cómo llega Fluminense?

    Con 18 juegos dipsutados, 'Flu' aparece en la octava posición de la tabla, sumando 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres igualdades y siete tropiezos.

  • 04:34 p. m.
    👀 Así es el presente de América de Cali

    Después de cinco partidos disputados en la Liga BetPlay II-2025, los 'diablos rojos' están en el puesto 18, con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y tres derrotas.

  • 04:33 p. m.
    ✍️ ¿Cómo quedó el partido de ida?

    En el estadio Pascual Guerrero, 'Flu' venció 1-2 a los 'escarlatas', con goles de Agustín Canobbio y un tanto en propia puerta de Yerson Candelo; mientras que Christian Barrios descontó.

  • 04:32 p. m.
    🔎 ¿En qué estadio van a jugar?

    El estadio Maracaná, de Río de Janeiro, abre sus puertas para este compromiso.

  • 04:31 p. m.
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de Conmebol, el balón rueda a las 7:30 de la noche (Hora de Colombia).

  • 04:31 p. m.
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo de Copa Sudamericana!

    Fluminense recibe a América de Cali y, desde este momento, le llevaremos lo mejor del juego, minuto a minuto, en Gol Caracol.