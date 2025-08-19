🔴 Fluminense vs. América, EN VIVO HOY: siga el partido de Copa Sudamericana, ONLINE
En el estadio Maracaná, de la ciudad de Río de Janeiro, América busca dar vuelta al marcador (perdió 1-2 en la ida) contra 'Flu', que no cuenta con Germán Cano.
-
04:51 p. m.😔 Germán Cano, baja sensible en Fluminense
-
04:38 p. m.🗣️ Hinchas de América se ilusionan con la remontada
-
04:37 p. m.🔥 Convocados de América de Cali para enfrentar al 'Flu'
🎶 Como siempre te seguiré, como siempre te alentaré 👹— América de Cali (@AmericadeCali) August 19, 2025
📋 Los convocados por el profesor Gabriel Raimondi para enfrentar mañana a Fluminense en el Maracaná. ⚽ pic.twitter.com/j9hxQQ4uYc
-
04:36 p. m.🧐 Convocados de Fluminense vs. América de Cali
Nossos relacionados para a decisão de hoje! VAMOS, FLUMINENSE! 🇭🇺 pic.twitter.com/NN9WAlIbtR— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 19, 2025
-
04:35 p. m.⚽ ¿Cómo llega Fluminense?
Con 18 juegos dipsutados, 'Flu' aparece en la octava posición de la tabla, sumando 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres igualdades y siete tropiezos.
-
04:34 p. m.👀 Así es el presente de América de Cali
Después de cinco partidos disputados en la Liga BetPlay II-2025, los 'diablos rojos' están en el puesto 18, con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y tres derrotas.
-
04:33 p. m.✍️ ¿Cómo quedó el partido de ida?
En el estadio Pascual Guerrero, 'Flu' venció 1-2 a los 'escarlatas', con goles de Agustín Canobbio y un tanto en propia puerta de Yerson Candelo; mientras que Christian Barrios descontó.
-
04:32 p. m.🔎 ¿En qué estadio van a jugar?
El estadio Maracaná, de Río de Janeiro, abre sus puertas para este compromiso.
-
04:31 p. m.⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de Conmebol, el balón rueda a las 7:30 de la noche (Hora de Colombia).
-
04:31 p. m.👋 ¡Bienvenidos a este partidazo de Copa Sudamericana!
Fluminense recibe a América de Cali y, desde este momento, le llevaremos lo mejor del juego, minuto a minuto, en Gol Caracol.