"A Edwin Cardona lo dieron como acabado, pero es el más influyente en Nacional y en Colombia"

Lucas Jaramillo fue jugador de equipos como Santa Fe y Boyacá Chicó, se formó académicamente y siempre tuvo proyectos empresariales relacionados con el fútbol. Así, creó compañías dedicadas a asesorar las finanzas de figuras del balón y además se convirtió hace más de una década en agente, con 'Alinea'. Y en ese camino, ha seguido de cerca la carrera de varios hombres destacados en nuestro país y también a nivel internacional.

De ese tema, el antioqueño habló en nuestra sección el 'Anecdotario' de Gol Caracol e hizo una semblanza del experimentado arquero David Ospina y del volante Edwin Cardona, los dos en la actualidad en Nacional.

¿Cómo es ese Lucas empresario, es cercano a sus jugadores, paternalista?

"Lo que pasa es que todo ha cambiado. La empresa (Alinea) ha ido creciendo, trabajan 12 personas, también hay otros representantes y especialistas en diferentes campos. Me molestan que mis 'hijos' son los que han estado buen tiempo con nosotros, como David Ospina, Edwin Cardona, Sebastián Pérez, Sebastián Gómez, más atrás Aldo Leado (Ramírez). Con ellos he sido muy papá, hasta alcahueta en algunos momentos, con una relación cercana, tanto que yo no tengo ningún papel firmado por ejemplo con David o con Edwin".

¿Qué tan complicado ha sido manejar a Edwin Cardona?

"La relación con Edwin es como de un hermano mayor y un hermano menor. Es una 'bestia salvaje' desde los 18 años, con una curva de maduración que se aceleró porque le llegaron cosas a él. Se atreven a criticar a Edwin, sin saber todo lo que ha pasado para estar hasta donde se encuentra hoy o hasta donde llegó. Me causa un profundo orgullo que con 32 años muchos lo dieron como acabado, pero es el jugador más influyente no solamente de Nacional, sino de Colombia. Las estadísticas de goles y pase gol así lo dicen".

¿Edwin es un rebelde sin causa?

"Edwin es un rebelde profesional, yo después, cuando él pueda, quiero hace un podcast con él y pueda contar muchas cosas. Los dolores de cabeza que nos dio en México, en Argentina...Y él lo reconoce, me dice "yo te di mucha brega, pana".

David Ospina, guardameta de Atlético Nacional, en el partido contra Envigado, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Atlético Nacional

¿Cómo le ha ido con David Ospina?

"Ya David es otro tipo de jugador, otro tipo de personaje, es alguien que no te da lucha, que se ha dejado llevar, que se ha dejado aconsejar. Lo que pasa es que cualquier bobo sale a decir que no debe estar en la Selección Colombia, pero cómo van a decir eso si ha tenido una carrera intachable desde lo deportivo, desde todo punto de vista".

Lucas Jaramillo, exfutbolista y agente de jugadores Colprensa

