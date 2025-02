"A Rubilio Castillo le dijeron simio y lo peor, la gente aplaude eso; Dios mío, me duele el país"

Minutos después de haber caído en el estadio Palogrande de Manizales, contra Once Caldas, el entrenador de Pereira no calló en rueda de prensa y, antes de hablar del análisis del encuentro, primero se refirió a la bochornosa situación vivida dentro del terreno de juego con uno de sus jugadores.

Se trata de Rubilio Castillo, autor de la primera y única anotación del ‘matecaña’ en el encuentro, pero que, en el solo amanecer del partido, sufrió de racismo por parte de un futbolista de Once Caldas.

“A mí este resultado me da tristeza, pero me da más tristeza el país, tengo dolor de país en este momento. No puede ser que nosotros hagamos estos que hicimos hoy (miércoles); incluso hasta ni siquiera lo del chico Joel Contreras, digo, lo que le dijo a Rubilio Castillo, pero yo después veo a la hinchada aplaudiendo la salida del muchacho de Once Caldas como si hubiera hecho lo mejor. Me duele el país, me siento triste”, indicó de entrada Luis Fernando Suárez.

Rubilio Castillo, el delantero hondureño, habría sido víctima de racismo Colprensa.

Sumado a eso, el entrenador ‘matecaña’ enfatizó en lo que le dijeron a su jugador, quien ‘rompió’ en llanto por los ultrajes recibidos: “Yo amo a Honduras, es un país que me dio muchas cosas a mí, me trataron bien. Pero luego, llega Contreras y lo primero que le dice a Rubilio Castillo es, ‘eres un simio’. Dios mío, es una situación en la cual uno se pregunta, ¿en qué estamos?, ¿en qué país estamos?, ¿qué estamos haciendo nosotros?".

“Esto no es solamente es el fútbol, es todo lo que pasa en el país. Cualquier cosa puede ocurrir, situaciones, ahorita se hablará de resultados, de un error, de una virtud del arquero, pero lo demás qué, eso va a quedar ahí porque mañana ya no pasa nada. La gente del Once Caldas seguirá celebrando, se le ganó al Pereira y ya; todo pasa, todo se olvida tan rápidamente”, sentenció Suárez en rueda de prensa.

Para concluir el entrenador de Deportivo Pereira pidió disculpas a todo el pueblo hondureño, enfatizando en que esta no es la imagen que se quiere dar de país y mucho menos con lo sucedido, especialmente con uno de sus representantes en Colombia: “Espero que la gente de Honduras acepte mis excusas, que me perdonen a mí y perdonen al país por situaciones que no tienen que haber ocurrido. Yo de verdad siento que debemos hacer otras cosas, no hacer lo que estamos haciendo. Estamos perdiendo el país y me da mucha tristeza eso”.