Adrián Ramos y su celebración del gol 100 con América: "Esto es trabajo de todos"

Uno de los íconos recientes del América de Cali es Adrián Ramos, quien en juego contra Envigadopor la fecha 7 de la Liga BetPlay 2024-II consiguió su gol 100 vistiendo la camiseta 'escarlata'.

Tras el encuentro, se mostró muy contento por lo conseguido, además de remarcar que lo que más le hizo ilusión fue el apoyo de sus compañeros y la hinchada de la 'mechita'."Muchas gracias. Estoy muy contento por alcanzar esta cifra, es importante para mí en el club que me vio nacer como futbolista profesional, que me dio la oportunidad y del cual soy hincha. Estoy muy feliz por eso. Pero me quedo más con la reacción de todo el equipo, cómo me lo transmitieron en la cancha".

Por otro lado, no se olvidó de su fanaticada y le mandó especiales saludos por siempre querer festejar aquel gol número 100. "Quiero agradecerle a la hinchada porque constantemente me transmiten ese mensaje de querer celebrar junto conmigo el gol 100. Esto es un trabajo de todos, esa buena energía que nos transmiten y el deseo de nosotros es darles alegría y poder llegar a esa cifra", aseguró con mucha felicidad el exjugador del Borussia Dortmund.

Toca agradecerles a toda la hinchada, que sé que siempre están ahí y el grupo lo siente también. Esperamos que sigamos así, que nos digan transmitiendo esa buena vibra, y ojalá que con trabajo y buenos resultados sigamos felices", con notable emoción sumó el goleador 'escarlata'.

Adrián Ramos celebra su gol número 100 con América de Cali. Foto: Dimayor

Más declaraciones de Adrián Ramos

¿Le costó mucho llegar al gol 100?

"Son momentos del fútbol, desafortunadamente no había podido estar en buenas condiciones, pero ahora me vengo recuperando y estoy contento de poder volver a jugar, competir con el equipo y aportar. Ojalá siga así, hemos tenido un buen arranque y espero continuar con esa confianza, ya que esto apenas empieza".

¿Qué papel tiene el hincha en lo que es su legado en América y el fútbol colombiano?

"Para mí, el hincha se ha encargado de darme ese nombre y creo que es porque se identifican conmigo como hincha. Siento que han pasado muchos jugadores que han conseguido más cosas, pero no se han identificado tanto con ellos como conmigo. Más allá de la historia que tengo aquí, de ser un canterano y haber pasado por situaciones que identifican a América, creo que es eso, que creen que soy un hincha que los representan a todos".

¿Qué sensaciones le quedan tras alcanzar el gol 100?

"Estoy contento por alcanzar esta cifra con el club del que soy hincha. Sigo aquí en las buenas y en las malas, y sentir la felicidad de todos mis compañeros me hace saber que el trabajo que uno hace no es tan malo como en algún momento muchos quisieron hacerlo creer. Creo que la celebración habla mucho y se lo manifesté ahora en el camerino. Más allá del gol, era la felicidad de ver a mis compañeros, eso significó más".