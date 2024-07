Alberto Gamero reveló lo que pasó con Alfredo Morelos y terminó enojado

En un clásico que tuvo de todo, goles, provocaciones y expulsados, Millonarios no pudo darle una alegría a su hinchada que llenó el estadio El Campíny todo porque perdió 1-2 con Nacional, en partido adelantado de la jornada números seis de la Liga Betplay II-2024. Luego del duelo, Alberto Gamero, director técnico del 'embajador', compareció en rueda de prensa y allí generó sus conceptos del mismo. Se refirió al cruce con Alfredo Morelos.

Además del timonel samario, Diego Novoa, quien ingresó por el expulsado Iván Arboleda, también dejó sus sensaciones de lo que fue la derrota del azul bogotano en la noche de este miércoles.

"No era fácil en una jugada de esas ir perdiendo el partido a los 9 minutos, después la expulsión, no era fácil replantear un partido; lo que hicimos estuvo acorde a lo que pensábamos. Me parece que Castro (Leonardo) por la derecha, y Córdoba por la izquierda, mantuvieron los dos laterales, la superioridad de ellos (Nacional) era por dentro porque intentamos sacar un mediocentro como Welchs, pero también con Félix (Charupí) y Silva (Macalister) íbamos a tener manejo, nos arriesgamos a eso, el riesgo salió porque hicimos algo que era empatar el partido, pero desafortunadamente se nos va el punto, lo botamos, el punto que habíamos buscado", dijo de entrada Gamero en su intervención con los medios de comunicación.

¿Qué dijo Gamero sobre la actitud de Alfredo Morelos?

Publicidad

"Yo creo que hubo muchas cosas y ustedes son los primeros que pueden juzgar en ellas, repetirán el partido y tendrán sus momentos y espacios para decirlo. No soy la persona adecuada para venir a juzgar al árbitro, yo le dije que sí me molestó lo que hizo Morelos, porque está bien que festejen que hicieron el gol, pero no festejarlo con nuestra afición. Sin embargo, salimos perjudicamos nosotros porque en ese alboroto me expulsan a Leonardo Castro; eso fue lo que le pedí", aseguró el DT samario al servicio del azul.

Jugadores de Millonarios contra Nacional. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

Publicidad

- El partido de Jovani Welch

"Un jugador de buena visión, fuerte, quita balón, desafortunadamente en la jugada de penalti, entregó mal, normal, estaba haciendo un buen partido. Había que sacrificar a uno y no lo hago por la jugada del penalti, simplemente fue tiene más minutos que Félix (Charupí); había que sacrificar a uno de los dos y opté por él".

- Falcao García y su partido vs. Nacional

"Terminaron jugado bien palacio y Córdoba, le dieron velocidad al equipo, esas estructuras las estamos mirando. Falca tiene 25 días de estar con nosotros y lo que estamos tratando es darle a él que se engrane rápido con el equipo. Se lo dije cuando salió del partido, que está haciendo buenas presentaciones y está llegando, es jugador que siempre va a estar ahí y seguro que también que cuando la comience a meter, la va a meter".

Publicidad

- Lo que deben mejorar

"Nos dedicaremos a seguir mejorando, hubo cometimos errores, hubo cosas buenas, pero en mirar el partido en pro de que el equipo mejore".